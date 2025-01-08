Создатели Path of Exile 2 выпустили небольшой хотфикс и уже работают над крупным патчем

Месяц назад Grinding Gear Games запустила в раннем доступе Path of Exile 2, а теперь активно готовит обновления. Разработчики заявили, что сосредоточились на исправлении ошибок и работают над крупным патчем, который потребует перезапуска серверов. При этом экономика игры останется без изменений. Авторы уже выпустили небольшой хотфикс, который, видимо, исправил несколько эксплойтов.

Ожидается, что патч не выйдет в ближайшие дни, но команда из Новой Зеландии поблагодарила игроков за поддержку и высокий интерес.

На текущий момент доступ к игре открыт только для обладателей наборов поддержки стоимостью от 1300 рублей. Полная версия, которая станет бесплатной, выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.