Студия Grinding Gear Games опубликовала статистику игровых достижений в Path of Exile 2: Dawn of the Hunt

Студия Grinding Gear Games опубликовала статистику по Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, вышедшей совсем недавно. Обновление уже показала впечатляющие цифры.

С момента релиза игроки убили Арбитра Пепла 355 877 раз, зачистили 3 406 779 уникальных карт и заработали 3,27 триллиона золота — это примерно 6,48 миллиарда золота в час. Всего игроки покинули 1,44 миллиарда игровых инстансов.

Игроки в стандартных лигах погибли 185 961 090 раз, а в хардкорных — 291 112 раз, что подчеркивает высокую сложность и напряженность игры.

По популярности классов лидируют амазонки — 23,78 % игроков выбрали именно их. Далее следуют Лич (12,27 %), Мертвый глаз (10,12 %) и Кузнец Китава (8,15 %). Самыми редкими оказались Аколит Чаюлы (0,74 %) и Хрономант (1,32 %).