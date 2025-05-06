Студия Grinding Gear Games опубликовала статистику игровых достижений в Path of Exile 2: Dawn of the Hunt

Студия Grinding Gear Games опубликовала статистику по Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, вышедшей совсем недавно. Обновление уже показала впечатляющие цифры.
С момента релиза игроки убили Арбитра Пепла 355 877 раз, зачистили 3 406 779 уникальных карт и заработали 3,27 триллиона золота — это примерно 6,48 миллиарда золота в час. Всего игроки покинули 1,44 миллиарда игровых инстансов.
Игроки в стандартных лигах погибли 185 961 090 раз, а в хардкорных — 291 112 раз, что подчеркивает высокую сложность и напряженность игры.
По популярности классов лидируют амазонки — 23,78 % игроков выбрали именно их. Далее следуют Лич (12,27 %), Мертвый глаз (10,12 %) и Кузнец Китава (8,15 %). Самыми редкими оказались Аколит Чаюлы (0,74 %) и Хрономант (1,32 %).
Когда коту нечего делать, он лижет...
*лучше бы игру доделывали и прислушивались к игрокам. Оригинальная PoE вообще просела по онлайну ниже 5 000 игроков, а во второй части оценка упала ниже плинтуса...
Джонатану Роджерсу виднее куда двигать баланс, чем вам, кметам. Кушайте ранний доступ, не обляпайтесь.
Прошел 3 акта в декабре на стандартной сложности и дропнул до релиза.
Ровно точно также
Какие же разрабы врунишки....
На данный момент по ПоИ 2 нидзя так:
А на 1 недели вообще было так:
Разрабы ПоИ никогда не любили признавать тот факт, что у них только 2-3 рабочих билда из лиги в лигу, по этой ложной статистике можно понять все.
P.S. Еще нужно учитывать, что у кого-то скрыт профиль и его нету на нидзе, так что амазонок по проценту может быть еще больше ))
Поенинжа не имеет доступа к скрытым аккаунтам + на него попадают только персонажи выше определенного уровня,у ГГГ есть вся инфа.
Вообще отток с 0.2.0 раза в 2 быстрее,чем в своё время был с Сеттлерсов.
Ловко ГэГэГэ себе по ноге зарядила.