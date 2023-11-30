Свежий геймплей многообещающего сиквела Path of Exile с комментариями разработчиков прямо с PC Gaming Show

Одним из центральных анонсов сегодняшнего PC Gaming Show стала новая демонстрация ожидаемого продолжения Path of Exile. Студия Grinding Gear Games во время мероприятия показала свежий геймплей ролевого экшена, который имеет все шансы затмить своего прародителя — серию Diablo.

В этом ролике команда разработчиков игры обсудила новые навыки, крафт, кузнечные дела и арбалеты в игре. Разработчики постарались грамотно распределить множество механик, при этом сохранив правильный баланс игрового процесса.

Path Of Exile 2 изначально планировалась как масштабное дополнение к оригинальной игре, которое впоследствии превратилось в самостоятельный проект. Игроков ждет узнаваемый игровой процесс с значительными улучшениями, переработанная физика и детализированная графика благодаря обновленному движку. Сюжет игры развернется спустя 20 лет после событий в Path Of Exile и предложит 19 новых играбельных классов.

Дата полноценного релиза Path of Exile 2 на данный момент остается неизвестной. Сообщается, что уже летом следующего года начнется закрытое бета-тестирование проекта. В рамках бета-тестирования игрокам будет доступна фактически полная версия игры, а значит, официальный выход игры не заставит себя долго ждать, и она также будет бесплатной.