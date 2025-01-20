У авторов Path of Exile 2 впереди много работы: за два месяца игроки отправили в технический отдел 545 000 писем

Игроки Path of Exile 2 активно сообщают о проблемах в раннем доступе, отправив в технический отдел Grinding Gear Games более 545 000 писем с конца ноября. Хотя разработчики разобрались с большей частью сообщений, остаётся ещё около 75 000 запросов, причём их число продолжает расти.

Студия извинилась за задержки в обработке обращений и призвала игроков не отправлять повторные сообщения, поскольку система технической поддержки испытывает высокую нагрузку, даже после её масштабирования.

Чтобы справиться с потоком запросов, команда клиентской поддержки была увеличена в два раза, и студия планирует дальнейшее расширение. Помимо ответов на обращения, сотрудники занимаются модерацией внутриигрового чата и форума, что делает их работу особенно интенсивной.

Grinding Gear Games признала, что игроки заслуживают лучшего сервиса, и призвала кандидатов из региона присоединиться к команде в Новой Зеландии. Недавно Path of Exile 2 получила крупное обновление, что также вызвало всплеск активности игроков.