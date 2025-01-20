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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 787 оценок

У авторов Path of Exile 2 впереди много работы: за два месяца игроки отправили в технический отдел 545 000 писем

butcher69
Новости

Игроки Path of Exile 2 активно сообщают о проблемах в раннем доступе, отправив в технический отдел Grinding Gear Games более 545 000 писем с конца ноября. Хотя разработчики разобрались с большей частью сообщений, остаётся ещё около 75 000 запросов, причём их число продолжает расти.

Студия извинилась за задержки в обработке обращений и призвала игроков не отправлять повторные сообщения, поскольку система технической поддержки испытывает высокую нагрузку, даже после её масштабирования.

Чтобы справиться с потоком запросов, команда клиентской поддержки была увеличена в два раза, и студия планирует дальнейшее расширение. Помимо ответов на обращения, сотрудники занимаются модерацией внутриигрового чата и форума, что делает их работу особенно интенсивной.

Grinding Gear Games признала, что игроки заслуживают лучшего сервиса, и призвала кандидатов из региона присоединиться к команде в Новой Зеландии. Недавно Path of Exile 2 получила крупное обновление, что также вызвало всплеск активности игроков.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

у всех пинг от 30 до 300 прыгает? или это мой провайдер хрень... // Александр Иванов

1
Ray Liotta

не только пинг прыгает, с карты тоже иногда дропает с последующим закрытием порталов, шлюз москва

0
MetalGearStranding

Ну щас платный бета-тест закончится и можно будет поиграть)
я, правда, не понял многих друзей, который побежали покупать за фулл прайс доступ к бетке

-1
wianewa

1300р - это фул прайс? Ты из какого измерения?

За 1300р даже в раннем доступе контента больше, чем в д4 за 10к.

2
MetalGearStranding wianewa

Для некоторых игр - это фуллпрайс)) Я не говорю, что дорого и "ой, мама, деняк нет", просто нахуааа. Выкатите в ранний доступ и все, они же платный бета-тест запускают. и да, Д4 шляпа, прошел сюжетку и забил)

0
jarahna wianewa

Не парься, это очередняра не игравший даже. Игра топ, пусть и с проблемами, которые для раннего доступа простительны.

0