У авторов Path of Exile 2 впереди много работы: за два месяца игроки отправили в технический отдел 545 000 писем

Игроки Path of Exile 2 активно сообщают о проблемах в раннем доступе, отправив в технический отдел Grinding Gear Games более 545 000 писем с конца ноября. Хотя разработчики разобрались с большей частью сообщений, остаётся ещё около 75 000 запросов, причём их число продолжает расти.
Студия извинилась за задержки в обработке обращений и призвала игроков не отправлять повторные сообщения, поскольку система технической поддержки испытывает высокую нагрузку, даже после её масштабирования.
Чтобы справиться с потоком запросов, команда клиентской поддержки была увеличена в два раза, и студия планирует дальнейшее расширение. Помимо ответов на обращения, сотрудники занимаются модерацией внутриигрового чата и форума, что делает их работу особенно интенсивной.
Grinding Gear Games признала, что игроки заслуживают лучшего сервиса, и призвала кандидатов из региона присоединиться к команде в Новой Зеландии. Недавно Path of Exile 2 получила крупное обновление, что также вызвало всплеск активности игроков.
у всех пинг от 30 до 300 прыгает? или это мой провайдер хрень... // Александр Иванов
не только пинг прыгает, с карты тоже иногда дропает с последующим закрытием порталов, шлюз москва
Ну щас платный бета-тест закончится и можно будет поиграть)
я, правда, не понял многих друзей, который побежали покупать за фулл прайс доступ к бетке
1300р - это фул прайс? Ты из какого измерения?
За 1300р даже в раннем доступе контента больше, чем в д4 за 10к.
Для некоторых игр - это фуллпрайс)) Я не говорю, что дорого и "ой, мама, деняк нет", просто нахуааа. Выкатите в ранний доступ и все, они же платный бета-тест запускают. и да, Д4 шляпа, прошел сюжетку и забил)
Не парься, это очередняра не игравший даже. Игра топ, пусть и с проблемами, которые для раннего доступа простительны.