У некоторых игроков Path of Exile 2 наблюдается 100% загрузка процессора в Windows 11 24H2

Игроки сообщают, что при запуске Path of Exile 2 под управлением системы Windows 11 24H2 скорость загрузки процессора будет заблокирована на 100%, что приведет к зависанию системы, задержке звука, и в конечном итоге система потеряет реакцию и будет вынуждена принудительно завершить процесс или перезагрузить компьютер.
Проблема не является исключением. Пользователи разместили в центре обратной связи сообщение о том, что даже если установлены средства мониторинга оборудования и разгона, такие как Ryzen Master, проблема все еще существует.
Пользователь описал: “Загрузка всех ядер процессора достигла 100%, и звук все еще воспроизводится, но перемещение курсора мыши происходит медленно, как в замедленной съемке. Похоже, проблема с движком DirectX 12.”
Говорят, что проблему можно временно устранить, ограничив количество ядер ЦП, но это не фундаментальное решение. основная причина проблемы может крыться в диспетчере задач или других компонентах, контролирующих использование ядер ЦП.
На последней версии Windows наблюдается, что в некоторых случаях, когда загружается новая область Path of Exile 2, ошибка в Windows 11 24H2 приводит к тому, что процессор блокируется на 100% и в конечном итоге перестает отвечать. Пользователю необходимо вручную завершить процесс или принудительно выключить компьютер.
Microsoft добавила в отзыв пометку “Расследуется”, указывающую на то, что компания осведомлена о проблеме и начала расследование. текущее временное решение - вернуться к Windows 11 23H2 или Windows 10 или попытаться ограничить количество ядер процессора.
а у меня наоборот на ноуте Diablo 2 resurected перестала лагать и сильно дропать фпс на 24H2
Для статистики - на Ryzen 5 3600 и 24h2 такой проблемы не наблюдал, загрузка под 100% становится только на секунд 10 при появлении на карте после загрузки, видимо шейдеры компилятся, потом спадает. Ни разу не ловил зависаний и медленного курсора.
у меня был 3600 щас 5600 лучше
У меня есть такое на 5800х3д. Забил пока на игру, пусть разрабы винды или игры исправляют
Ну так 24H2 и отозвали пока, у меня самого не так давно было в доступных обновлениях, я пока откладывал обновиться, а потом убрали они и через некоторое время новость дали что проблемы в этой версии наблюдаются.
Что не новость про 11-ю винду, то очередной позор.
Хотяб б писали какая именно версия 24H2.
В общем ничего нового ( у кавота руки с жопи). Но Сижу на Винде 11 и все збс,может новое обновление с 10 декабря такие проблемы я хз.И пофик на какой винде сидеть. 11-10.Все зависит от версии+многие и на Сборках сидять 100% (где много что урезано).
Вы фсе врети. 11 лушая аинда на свете!!!
Поэтому умные люди сидят на 10-тке и ждут 12ю // Данила Мудров
У меня такое изредка в некоторых других играх, и только на W11