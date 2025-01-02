У некоторых игроков Path of Exile 2 наблюдается 100% загрузка процессора в Windows 11 24H2

Игроки сообщают, что при запуске Path of Exile 2 под управлением системы Windows 11 24H2 скорость загрузки процессора будет заблокирована на 100%, что приведет к зависанию системы, задержке звука, и в конечном итоге система потеряет реакцию и будет вынуждена принудительно завершить процесс или перезагрузить компьютер.

Проблема не является исключением. Пользователи разместили в центре обратной связи сообщение о том, что даже если установлены средства мониторинга оборудования и разгона, такие как Ryzen Master, проблема все еще существует.

Пользователь описал: “Загрузка всех ядер процессора достигла 100%, и звук все еще воспроизводится, но перемещение курсора мыши происходит медленно, как в замедленной съемке. Похоже, проблема с движком DirectX 12.”

Говорят, что проблему можно временно устранить, ограничив количество ядер ЦП, но это не фундаментальное решение. основная причина проблемы может крыться в диспетчере задач или других компонентах, контролирующих использование ядер ЦП.

На последней версии Windows наблюдается, что в некоторых случаях, когда загружается новая область Path of Exile 2, ошибка в Windows 11 24H2 приводит к тому, что процессор блокируется на 100% и в конечном итоге перестает отвечать. Пользователю необходимо вручную завершить процесс или принудительно выключить компьютер.

Microsoft добавила в отзыв пометку “Расследуется”, указывающую на то, что компания осведомлена о проблеме и начала расследование. текущее временное решение - вернуться к Windows 11 23H2 или Windows 10 или попытаться ограничить количество ядер процессора.