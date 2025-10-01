В Path of Exile 2 добавили боссов на все карты и упростили эндгейм

Вышел патч 0.3.1, в котором переработали Атлас карт

Студия Grinding Gear Games выпустила крупное обновление 0.3.1 для Path of Exile 2, которое вносит серьезные изменения в высокоуровневый контент. Ключевым нововведением стало появление босса на каждой карте, что значительно упрощает их прохождение — теперь для завершения задач на локации достаточно одолеть только его.

Серьезной переработке подверглась и система Табличек Предтеч. Для их активации больше не нужно искать Башни на Атласе — бонусы можно применять напрямую к картам через Машину картоходца. Вдобавок разработчики значительно усилили свойства самих Табличек и добавили семь новых модификаторов для более тонкой настройки забегов.

Помимо этих глобальных изменений патч 0.3.1 вносит множество других правок, направленных на улучшение игрового процесса. Были увеличены радиус подбора Реликтов и шанс появления Цитаделей, а также расширены возможности применения Сфер алхимии. Не обошлось и без длинного списка исправленных ошибок.