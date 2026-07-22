В Path of Exile 2 игроки смогли призвать целую орду скелетов и да, тем самым сломали игру всем

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, а можно ли призвать огромное количество существ в Path of Exile 2 или есть ли способы сломать всем игру на сервере, то теперь для вас есть готовый ответ. Пока одни игроки постепенно теряют интерес к фарму в конце сезона и просто выходят из игры, другие тратят всё накопленное богатство на воплощение в жизнь самых абсурдных идей.

Известный контент-мейкер Empyriangaming вместе со своей командой решил проверить движок Path of Exile 2 на прочность. Они собрали самые дорогие билды на призывников, вложив туда колоссальные суммы внутриигровой валюты. В обычной ситуации некромант бегает с 10-15 скелетами, однако группа стримера математически высчитала, как снизить затраты ресурсов на призыв, чтобы спамить приспешниками непрерывно. Обойти жесткий игровой лимит в 255 существ на человека они смогли банально объединившись в лобби из шести игроков.

Но настоящий хаос начался, когда отряд отправился в роглайк-режим. Получив местный бонус, удваивающий максимальный лимит приспешников, шесть игроков умудрились призвать на одном экране армию из 2000 скелетов. Производительность игры моментально была уничтожена! Движок Path of Exile 2 не справился с вычислениями, а частота кадров упала настолько, что игра превратилась в слайд-шоу. На выполнение простого кувырка уклонения у игроков уходило по полминуты реального времени. Разумеется, сражаться с боссом в таком «stop-motion» режиме оказалось невозможно.

Поняв, что нормально играть уже не выйдет, геймеры придумали жестокий розыгрыш. Вся команда вместе с двухтысячной толпой скелетов заперлась в личном убежище стримера. После этого Empyriangaming выставил на местной торговой площадке невероятно дорогой предмет по абсурдно низкой цене.

Уловка сработала безупречно. Наивные игроки и автоматизированные боты, ожидая «сделку века», начали массово телепортироваться в убежище продавца за покупкой. Вместо продавца они оказывались в непроглядной, вызывающей жуткие тормоза ПК яме из тысяч светящихся нежити-приспешников. Немногие смельчаки, которые не вылетали сразу из-за сбоев графики, писали в чат: "Какого черта тут происходит?!". После таких "розыгрышей" игроков, разработчики Path of Exile 2 могут переработать систему призыва и ввести ограничения в одном из будущих патчей.