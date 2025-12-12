В Path of Exile 2 неожиданно анонсировали новый подкласс Восхождения Чародейки: Ученица Варашты

Неожиданно для всех, компания GGG анонсировала новый подкласс для чародейки: Ученица Варашты. Основой подкласса станут приспешники, играющие через умения-приказы. Второй особенностью подкласса является возможность ношения фокуса вместе с посохом.
Path of Exile 2 06.12.2024
8.4 1 117 оценок
так они же только друида выпустили, кого там ещё нету?
Это подскласс, а не персонаж
зачем такие сложности, нельзя как в диабло 2 сделать всё по простому? как прокачиваешься тем и будешь
Для тех кому сложно, есть Д4, а в ПОЕ другой подход.