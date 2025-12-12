ЧАТ ИГРЫ
Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 1 117 оценок

В Path of Exile 2 неожиданно анонсировали новый подкласс Восхождения Чародейки: Ученица Варашты

Prestоn Prestоn

Неожиданно для всех, компания GGG анонсировала новый подкласс для чародейки: Ученица Варашты. Основой подкласса станут приспешники, играющие через умения-приказы. Второй особенностью подкласса является возможность ношения фокуса вместе с посохом.

Источник  
TIuBo3aBpuK
В Path of Exile 2 неожиданно испугались нового дополнения для Diablo IV
3
Юрий Пенкин

так они же только друида выпустили, кого там ещё нету?

DynamicTristram

Это подскласс, а не персонаж

1
Юрий Пенкин DynamicTristram

зачем такие сложности, нельзя как в диабло 2 сделать всё по простому? как прокачиваешься тем и будешь

6
Prestоn Юрий Пенкин

Для тех кому сложно, есть Д4, а в ПОЕ другой подход.

1