В Path of Exile 2 появился новый лутбокс, вызвав смешанную реакцию сообщества

Студия Grinding Gear Games представила для Action RPG Path of Exile 2 новую "Загадочную коробку Начала охоты". Это событие произошло в период, когда сообщество активно обсуждает состояние игры после недавнего обновления 0.2.0 и последовавших за ним исправлений.



Новая загадочная коробка содержит 55 различных микротранзакций, включая их варианты. Разработчики подчеркивают, что игрокам не будут попадаться дубликаты тех косметических предметов, которые они уже получили. Также заявлено, что каждый эффект из коробки визуально взаимодействует с игровым процессом. Grinding Gear Games опубликовала видеоролик, демонстрирующий содержимое новой коробки.



Появление лутбокса последовало за выпуском обновления 0.2.0, которое, несмотря на серию мини-патчей, вызвало определенные нарекания у части игроков. Дискуссии касались различных аспектов игры, включая баланс и прогрессию на поздних этапах.



Введение "Загадочной коробки" в такой момент было встречено неоднозначно. Судя по комментариям в Steam, часть игрового сообщества выразила свое недовольство этим шагом. В частности, анонс от разработчиков в Steam получил несколько десятков наград "Шут" (Jester). Хотя эта награда формально нейтральна, в игровых сообществах ее часто используют для выражения критики или иронии, иногда называя "медалью клоуна". Вероятно, такая реакция связана как с самим фактом добавления монетизации на фоне существующих проблем, так и с общим восприятием состояния Path of Exile 2 после патча.