Студия Grinding Gear Games представила для Action RPG Path of Exile 2 новую "Загадочную коробку Начала охоты". Это событие произошло в период, когда сообщество активно обсуждает состояние игры после недавнего обновления 0.2.0 и последовавших за ним исправлений.
Новая загадочная коробка содержит 55 различных микротранзакций, включая их варианты. Разработчики подчеркивают, что игрокам не будут попадаться дубликаты тех косметических предметов, которые они уже получили. Также заявлено, что каждый эффект из коробки визуально взаимодействует с игровым процессом. Grinding Gear Games опубликовала видеоролик, демонстрирующий содержимое новой коробки.
Появление лутбокса последовало за выпуском обновления 0.2.0, которое, несмотря на серию мини-патчей, вызвало определенные нарекания у части игроков. Дискуссии касались различных аспектов игры, включая баланс и прогрессию на поздних этапах.
Введение "Загадочной коробки" в такой момент было встречено неоднозначно. Судя по комментариям в Steam, часть игрового сообщества выразила свое недовольство этим шагом. В частности, анонс от разработчиков в Steam получил несколько десятков наград "Шут" (Jester). Хотя эта награда формально нейтральна, в игровых сообществах ее часто используют для выражения критики или иронии, иногда называя "медалью клоуна". Вероятно, такая реакция связана как с самим фактом добавления монетизации на фоне существующих проблем, так и с общим восприятием состояния Path of Exile 2 после патча.
В Path of Exile 2 появился новый лутбокс, вызвав смешанную реакцию сообщества
Студия Grinding Gear Games представила для Action RPG Path of Exile 2 новую "Загадочную коробку Начала охоты". Это событие произошло в период, когда сообщество активно обсуждает состояние игры после недавнего обновления 0.2.0 и последовавших за ним исправлений.
Молодцы. Топят сами себя, мало того что весь баланс ломают и делают игру все сложнее и сложнее, так еще и заваливают теперь лутбоксами платный доступ. Ну гении...
P.S. хейт в их сторону считаю полностью обоснованным.
Соя из POE 1 набежала и плачет, никогда такого не было и вот опять.
Где вы плач увидели? Почему для здешних обитателей любая критика и недовольство = плач? Вы вообще с головой дружите? Мне то в принципе пофиг, у меня д4 есть. Пое2 я бросила и никогда туда уже не вернусь. Пусть вам там хоть тонну лутбоксов введут.Только потом сами не нойте.
Так это даже не полноценная игра а ранний доступ ещё. Менять баланс и вносить другие правки на данном этапе разработки вполне себе адекватная практика
Эти коробки выпускаются с каждой лигой, они совсем не новы - как способ монетизации для игры.
Другое дело, что сейчас игра платная, а тут ещё и такое.
И станет бесплатной после выхода. У ГГГ такая модель монетизации, а отменять её ради демедж контрола - такая себе практика. Фетшаркам не помогло
какое? косметика? и чо дальше? или тебя заставляют покупать её? или она преимущества даёт?
Народ вы не забывайте, что это F2P будущий... там и не такого дерьма ждать стоит ))
Diablo 4 the best)) А фанатики PoE пусть дальше облизывают этот будущий f2p кал)
Не забываем что сейчас только платный бетатест
А какое "дерьмо" ты уже ждёшь? Кроме платных вкладок и мтх для скилов. В первой части так было, с чего вдруг во второй что-то поменяется?. Сейчас все кто купил бету - получили все купленные вкладки т мтх с первой части, которые даже в игру добавляют постепенно. Что, по-твоему, ожидать?
Соглашусь. После пое2 д4 прям наслаждение. Хотя соглашусь с тем, что ценник за д4 без скидки лютый конечно. Брала ее по 50% скидке. И за такие деньги она вполдне хорошая. Уж всяко лучше этого недо дьяблоида в лице пое2. Они не только не сделали игру лучше в сравнении с д4, но и умудрились сделать ее хуже чем пое1.
Но не забыли продать ранний доступ и напихать лутбоксов. В платный доступ замечу. Вполне могли их выпустить после релиза ф2р, но нет. мало им денег. Ну чтож, пусть теперь кушают хейт.
Гон !д4 это помойка для школьников где по прямому коридору бегаешь всю игру !А вот PoE 2 ,лучшая игра всех времен и народов !
POE2 сильно огорчает
Это мягко сказано. Даже не знаю как так вышло, что пое1 выглядит куда интереснее чем пое2.
Хм, не удивлюсь, если через пару месяцев они обьявят о том, что игра останется платной)))
Они куда-то уходили, по версии автора? Или ты максимально бездарный?
Никакую не смешанную, вызвало это крайней степени исключительно негативную реакцию. Рейтинг у игры упал кстати до отрицательного(красного). Игра абсолютно сейчас неиграбельна как в плане баланса так и в техническом плане, а они решили лутбоксиками пукнуть ну-ну.
Сколько же возмущающихся дебилов то на свете белом...