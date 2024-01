В Path of Exile 2 появится аукционный дом

Что является самой большой проблемой Path of Exile? Cистема торговли между игроками.



Она крайне неудобна и затратна по времени, требует от нас заходить на внешний сайт и спамить - в крайнем случае - десяткам людей подряд. И все равно приходится посещать игрока в его убежище (на его базе) и надеяться, что он не окажется скамером.

В течение многих лет Grinding Gear Games оставалась верна текущей системе торговли, но теперь - из-за меняющихся условий рынка и конкуренции со стороны других ARPG (например, упоминалась Last Epoch) - новозеландцы решили изменить свое мнение.



В последнем интервью был затронут вопрос торговли в Path of Exile 2 - и выяснилось, что Grinding Gear Games планирует ввести в игру настоящий полноценный аукционный дом, где игроки - в середине игры! - смогут легко находить и покупать интересующие их предметы (без необходимости писать людям и быть онлайн на другой стороне).



Никаких подробностей пока не сообщается, кроме того, что новая валюта Path of Exile 2 - золото - будет использоваться в качестве своеобразного налога на торговлю в аукционном доме.

Отрывок об аукционе и торговле начинается с 1:51:45.

Напомню, что бета-тестирование Path of Exile 2 стартует 7 июня.