В Path of Exile 2 проходит распродажа секций для вашего сундука

Path of Exile 2, как и оригинальная игра, станет free-to-play, но на этапе раннего доступа её можно приобрести за 1398 рублей. Grinding Gear Games остаётся верна своей репутации, избегая механик «pay to win», однако удобство игры всё же можно повысить с помощью дополнительных вкладок для тайника, которые уже доступны со скидкой.

Тайник в PoE 2 — место хранения всех добытых предметов, валюты и ресурсов. Однако его стандартный объём быстро заполняется, особенно на поздних этапах игры. Настраиваемые вкладки решают эту проблему, предоставляя больше пространства и удобства в управлении инвентарём.

Какие вкладки выбрать?

Игроки, купившие ранний доступ, получили 300 монет для внутриигровых покупок. Рекомендуется начать с таких вкладок:

Секция для валюты (60 монет): незаменима для хранения самых разнообразных игровых валют и рун

незаменима для хранения самых разнообразных игровых валют и рун Премиум-секция (30 монет или 10 за обновление обычной секции): упрощает продажу предметов.

упрощает продажу предметов. Секция для камней (30 монет): идеальна для хранения драгоценных камней умений.

Эти варианты сделают игру комфортнее. Однако если вы хотите потратить оставшиеся очки, рассмотрите другие варианты, например Большая премиум секция, который на самом деле представляет собой четыре вкладки, объединенные в одну, или "Делириум" и "Секция для сущностей", предназначенные для определенных механик.

GGG продолжит расширять ассортимент вкладок, добавляя новые функции для упрощения управления инвентарём. Уже сейчас выгодно оставить часть монет для будущих покупок.

Ранний доступ Path of Exile 2 начался 6 декабря 2024 года. Пиковый онлайн игрыв Steam составил больше 578 тыс. человек.