В Path of Exile 2 произошел масштабный взлом аккаунтов, из-за которого пострадали десятки игроков

Команда разработчиков Path of Exile 2 подтвердила недавнюю утечку, в результате которой хакер получил доступ к 66 игровым аккаунтам. Инцидент стал известен после подкаста с участием ведущих разработчиков проекта — Джонатана и Марка, где они подробно рассказали о случившемся.

По словам Марка, взлом начался с компрометации одного из аккаунтов в Steam, который был связан с администраторским профилем на сайте Path of Exile 2. Владелец учетной записи не знал о привязке, что позволило хакеру воспользоваться ситуацией.

Одной из причин, почему взлом оставался незамеченным, оказался баг в системе логирования. Марк пояснил, что изменения в паролях администраторских аккаунтов записывались не как события, а как заметки, которые хакер затем смог удалить. Из-за этого команда не сразу заметила подозрительную активность.

Как отмечают разработчики, хакер получил доступ к 66 аккаунтам игроков, но точное количество пострадавших остается неизвестным, так как логи хранятся только 30 дней, а взлом начался ранее. Разработчики заверили, что данные серверов и более глубокая инфраструктура игры не были скомпрометированы. После выявления угрозы пароли всех администраторских аккаунтов были сброшены, а сессии завершены. В систему безопасности добавлены дополнительные меры, которые, как признал Марк, стоило внедрить раньше. Команда Grinding Gear Games пообещала в ближайшие дни опубликовать полный отчет с результатами внутреннего расследования. Разработчики также отметили, что подобных инцидентов больше не происходило после усиления защиты.