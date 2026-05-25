В Path of Exile 2 пройдут бесплатные выходные с 29 мая по 1 июня

Студия Grinding Gear Games объявила о временной акции для всех желающих опробовать Path of Exile 2. Начиная с 29 мая и до 1 июня (по московскому времени) в игре пройдут «Бесплатные выходные». В этот период доступ к проекту (включая контент обновления «Возвращение древних») будет открыт без необходимости покупки какого-либо набора.

Кроме того, разработчики запускают распродажу на пакеты поддержки раннего доступа. С 29 мая по 12 июня (MSK) к ним можно получить скидку в размере 50%. Это позволит игрокам, которые оценят игру во время бесплатного периода, продолжить прохождение уже после его завершения со значительной экономией.