В Path of Exile 2 удаляют персонажей максимального уровня ради усиления других игроков

Что может заставить вас удалить персонажа 100-го уровня в Path of Exile 2? Это же настоящее безумие, так как максимальный ранг в PoE 2 является результатом сотен часов упорного гринда. Казалось бы, стереть жемчужину из коллекции своих героев не заставит даже щедрое вознаграждение. Ну а тогда как насчет старого доброго альтруизма? Что, если подобное решение сделает сильнее вообще всех участников игрового сообщества Path of Exile 2?

Разработчики из Grinding Gear Games добавили именно такую механику в обновление «Возвращение Древних». Несколько игроков уже воспользовались этим предложением и удалили своих самых прокачанных персонажей.

С момента первого обнаружения Места Избранных в сообществе активно спорили о его назначении. Изначально при попытке войти туда игроки получали лишь лаконичное сообщение о том, что они «недостойны». Спустя неделю после старта лиги секрет был раскрыт. Если приблизиться к монолиту героем 100-го уровня, игра предлагает пройти внутрь и выводит на экран эпичное обращение: «Ваша сила неоспорима. Ваша решимость непоколебима. Готовы ли вы, Мученик?».

Сразу за этим следует предупреждение: «Это действие навсегда уничтожит вашего персонажа».

Первым протестировать новую механику решился известный стример Суаиб «cArn_» Ханаф. Вы можете помнить его как первого в мире игрока, который достиг 100-го уровня в хардкорном режиме Diablo 4, но сразу после этого потерял персонажа из-за разрыва соединения.

Для эксперимента в Path of Exile 2 он выбрал своего Воина из стартовой лиги версии 0.1. На этом герое стример стал третьим в мире, кто добрался до максимального уровня в режиме Solo Self-Found (SSF) — то есть полностью самостоятельно, без торговли и обмена предметами с другими игроками.

Перед активацией монолита Ханаф колебался:

«Мне дорог этот персонаж. 32 дня чистой игры на Воине версии 0.1 — без чекпоинтов, спринта и бонусов к скорости перемещения».

В итоге стример принял решение и нажал кнопку. Он принципиально не стал снимать с героя экипировку, чтобы торжественные проводы получились полноценными. Герой вошел в капсулу, которая опустилась под пол в облаке пара, после чего экран залило белым светом. Как это было, можно посмотреть на канале стримера:

Сейчас этот Воин все еще отображается в меню выбора, но его иконка стала серой, а сам он заблокирован для игры. При этом на официальном сайте Path of Exile 2 в таблице лидеров лиги напротив его имени зафиксирован уникальный статус — «Martyr of the First Edict» (Мученик Первого Эдикта).

Великое самопожертвование cArn напрямую повлияло на других игроков. Если теперь вы посетите Место Избранных в той же лиге (Standard SSF), то обнаружите там новую интерактивную сферу. При взаимодействии с ней появляется надпись: «Забрать частицу силы Мученика».

Клик по сфере мгновенно дает одно дополнительное очко пассивных умений абсолютно бесплатно. Таким образом, удаление одного прокачанного персонажа сделало всех будущих героев в этой лиге немного сильнее, чем они могли быть раньше.

В актуальном сезоне стандартного режима игрокам уже доступно бонусное очко пассивных умений. Его открыл персонаж под ником ResurrectGodAura, который первым достиг 100-го уровня и принес высшую жертву у Места Избранных. Тем, кто предпочитает хардкор или режим одиночной игры (SSF), придется подождать аналогичного подвига от местных хардкорщиков либо попробовать покорить эту планку самостоятельно.

В Grinding Gear Games нашли отличный способ превратить сотни часов чужого гринда в красивую историю внутри сообщества. Интересно, превратится ли такое «мученичество» в постоянную традицию на старте будущих лиг. А вы сами смогли бы нажать заветную кнопку и навсегда стереть персонажа 100-го уровня ради одного бонусного очка для всех? Напишите в комментариях!