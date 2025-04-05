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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 957 оценок

В Path of Exile 2 вышел масштабный патч - появились эндгейм-карты и новый класс

Simple Jack Simple Jack

Студия Grinding Gear Games представила обновление «Начало охоты» (Dawn of the Hunt) для популярной игры Path of Exile 2.

Апдейт 0.2.0 вышел для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Разработчики ввели множество нововведений в проект, включая новый основной класс, более 100 уникальных предметов, семь высокоуровневых карт и улучшения для эндгейма. Кроме этого, была открыта промоакция Twitch Drops с наградами за просмотр эфиров по игре.

Разработчики также внедрили улучшения визуальной и звуковой составляющей Path of Exile 2.

Ключевые нововведения:

  • новый класс: копейщица, что специализируется на гибком стиле боя, сочетая атаки ближнего и дальнего боя, а также владея искусством парирования;
  • умение «Сотворение призрака»: позволяет создавать призрачные копии убитых врагов, которые сражаются на стороне игрока. Они требуют ресурс «Дух» и автоматически возрождаются после смерти;
  • приручение Роа: игроки смогут приручить известное по первой части животное Роа, которое будет сражаться как прислужник. Роа также можно будет оседлать для боя верхом;
  • более 100 новых камней поддержки: разработчики признали нехватку разнообразия камней поддержки на старте раннего доступа и решили значительно расширить их арсенал;
  • более 100 новых уникальных предметов: добавлено множество уникальных предметов, в основном для среднего и позднего этапов игры, включая копья, баклеры и талисманы;
  • семь новых эндгейм-карт: каждая карта предложит уникальные испытания и сражения на поздних этапах игры;
  • дополнительные эндгейм-механики: включают механику «огоньков» (похожую на лигу «Заклятие» из PoE), особых врагов-изгнанников и четыре новых типа уникальных монстров с усилениями;
  • изменение системы башен: количество башен на картах эндгейма значительно сокращено (до трети от прежнего числа), но их сила увеличена. Каждая башня сможет поглощать до трёх плиток карты с дополнительными свойствами.

Path of Exile – многопользовательская компьютерная игра в жанре Action/RPG. Она была создана и выпущена компанией Grinding Gear Games в 2013 году для операционной системы Windows. В 2017 году появилась версия для игровой консоли Xbox One, а в 2019 году – для PlayStation 4. Сиквел доступен с 2024 года в рамках раннего доступа.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Dasdag

убили игру к херам своими нерфами... мда

-1
PROka-X

С нерфами они чет реально переборщили.

0
Niphestotel

Что то убили, что то будет уничтожать, так всегда, думаю за пару дней найдется пару имба билдов новых

1
PROka-X Niphestotel

Ну мана стакеры точно все. А так конечно найдется.

0