В Path of Exile 2 вышел масштабный патч - появились эндгейм-карты и новый класс

Студия Grinding Gear Games представила обновление «Начало охоты» (Dawn of the Hunt) для популярной игры Path of Exile 2.

Апдейт 0.2.0 вышел для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Разработчики ввели множество нововведений в проект, включая новый основной класс, более 100 уникальных предметов, семь высокоуровневых карт и улучшения для эндгейма. Кроме этого, была открыта промоакция Twitch Drops с наградами за просмотр эфиров по игре.

Разработчики также внедрили улучшения визуальной и звуковой составляющей Path of Exile 2.

Ключевые нововведения:

новый класс: копейщица, что специализируется на гибком стиле боя, сочетая атаки ближнего и дальнего боя, а также владея искусством парирования;

копейщица, что специализируется на гибком стиле боя, сочетая атаки ближнего и дальнего боя, а также владея искусством парирования; умение «Сотворение призрака»: позволяет создавать призрачные копии убитых врагов, которые сражаются на стороне игрока. Они требуют ресурс «Дух» и автоматически возрождаются после смерти;

позволяет создавать призрачные копии убитых врагов, которые сражаются на стороне игрока. Они требуют ресурс «Дух» и автоматически возрождаются после смерти; приручение Роа: игроки смогут приручить известное по первой части животное Роа, которое будет сражаться как прислужник. Роа также можно будет оседлать для боя верхом;

игроки смогут приручить известное по первой части животное Роа, которое будет сражаться как прислужник. Роа также можно будет оседлать для боя верхом; более 100 новых камней поддержки: разработчики признали нехватку разнообразия камней поддержки на старте раннего доступа и решили значительно расширить их арсенал;

разработчики признали нехватку разнообразия камней поддержки на старте раннего доступа и решили значительно расширить их арсенал; более 100 новых уникальных предметов: добавлено множество уникальных предметов, в основном для среднего и позднего этапов игры, включая копья, баклеры и талисманы;

добавлено множество уникальных предметов, в основном для среднего и позднего этапов игры, включая копья, баклеры и талисманы; семь новых эндгейм-карт: каждая карта предложит уникальные испытания и сражения на поздних этапах игры;

каждая карта предложит уникальные испытания и сражения на поздних этапах игры; дополнительные эндгейм-механики: включают механику «огоньков» (похожую на лигу «Заклятие» из PoE), особых врагов-изгнанников и четыре новых типа уникальных монстров с усилениями;

включают механику «огоньков» (похожую на лигу «Заклятие» из PoE), особых врагов-изгнанников и четыре новых типа уникальных монстров с усилениями; изменение системы башен: количество башен на картах эндгейма значительно сокращено (до трети от прежнего числа), но их сила увеличена. Каждая башня сможет поглощать до трёх плиток карты с дополнительными свойствами.

Path of Exile – многопользовательская компьютерная игра в жанре Action/RPG. Она была создана и выпущена компанией Grinding Gear Games в 2013 году для операционной системы Windows. В 2017 году появилась версия для игровой консоли Xbox One, а в 2019 году – для PlayStation 4. Сиквел доступен с 2024 года в рамках раннего доступа.