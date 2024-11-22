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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.6 201 оценка

В раннем доступе Path of Exile 2 будет доступно три кампании, шесть классов и пятьдесят боссов

butcher69
Новости

Уже 6 декабря Path of Exile 2 выйдет в ранний доступ на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, предлагая игрокам новые возможности за $29,99. Grinding Gear Games поделилась подробностями: в первых трёх актах кампании игроков ждут 50 уникальных боссов и около 400 видов монстров.

Шесть стартовых классов — воин, монах, рейнджер, ведьма, колдунья и наёмник — будут доступны сразу, а позже их список пополнится ещё шестью. Кооператив на одном экране станет доступен с первого дня. Также разработчики подтвердили появление новых лиг, в которых все персонажи раннего доступа смогут участвовать.

Приятная новость для поклонников первой части: ваша косметика и содержимое тайников будут переноситься, однако некоторые микротранзакции временно недоступны.

Ранний доступ продлится около шести месяцев, но сроки могут варьироваться. Полная версия Path of Exile 2 включит шесть актов и более 100 боссов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
illero

Залетим.

1
The God Delusion

Я прочёл вроде купив новый пак внешки я получу доступ к новой поешке , так ли это )? прост бета будет аж целых пол года , и + ещё нужно будет ждать выхода в релиз...

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