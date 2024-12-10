В свежем патче Path of Exile 2 повысили шанс получения редких вещей

Разработчики Grinding Gear Games (GGG) выпустили список изменений, сделанных в Path of Exile 2 после анализа отзывов игроков в раннем доступе. Многие из этих улучшений уже внедрены, и другие ожидаются в следующих обновлениях.

Одним из самых ожидаемых нововведений является повышение шансов на выпадение редких предметов и валюты. Награды с редких монстров теперь масштабируются в зависимости от уровня персонажа, а бонусы к редкости и качеству значительно увеличены. Это добавит больше вознаграждений за бой с элитными противниками.

Кроме того, в игру добавлены дополнительные чекпоинты и возможность телепортации, что улучшит навигацию. В следующем патче также будет увеличена плотность монстров на эндгейме, а префиксы карт станут более ценными. Также улучшена защита от "плохого" дропа: теперь с уникальных монстров выпадет не более 50% золота, а с боссов — хотя бы один редкий предмет.

Path of Exile 2 вышла в ранний доступ 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.