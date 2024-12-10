В свежем патче Path of Exile 2 повысили шанс получения редких вещей

Разработчики Grinding Gear Games (GGG) выпустили список изменений, сделанных в Path of Exile 2 после анализа отзывов игроков в раннем доступе. Многие из этих улучшений уже внедрены, и другие ожидаются в следующих обновлениях.
Одним из самых ожидаемых нововведений является повышение шансов на выпадение редких предметов и валюты. Награды с редких монстров теперь масштабируются в зависимости от уровня персонажа, а бонусы к редкости и качеству значительно увеличены. Это добавит больше вознаграждений за бой с элитными противниками.
Кроме того, в игру добавлены дополнительные чекпоинты и возможность телепортации, что улучшит навигацию. В следующем патче также будет увеличена плотность монстров на эндгейме, а префиксы карт станут более ценными. Также улучшена защита от "плохого" дропа: теперь с уникальных монстров выпадет не более 50% золота, а с боссов — хотя бы один редкий предмет.
Path of Exile 2 вышла в ранний доступ 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.
Красавцы GGG 👍🏻
маск тоже играет в нее, интересно?)
Играет, если за него это не делает следящий за его твиттером)
Сегодня еще не заходил, надо будет дроп сфер посмотреть) А то они крафт убрали и сказали, мол сфееееееер будет дофигища, не надо будет копить) Ага блин.. их даже меньше чем в 1-й))
Вчера так неплохо в нее позалипал, кайфовая игрулька, особенно поржал когда меня воткнула ведьма босс, когда я ее добил и весь лут с нее отлетел вместе со мной.
Там бои тоже пошаговые как и в балдурес гате 3 ?
рофл?