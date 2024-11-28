В тизерах Path of Exile 2 демонстрируются скипетры, магия молний и многое другое

До запуска Path of Exile 2 в раннем доступе осталось меньше двух недель. Перед выходом Grinding Gear Games продолжает предлагать больше информации об игре, и несколько новых тизеров демонстрируют больше игрового процесса.
В частности, один тизер демонстрирует несколько различных скипетров, которые игроки смогут использовать, включая тот, который постоянно накладывает критическую слабость на всех врагов вокруг вас, и другой, который больше ориентирован на поддержку и дает вашим союзникам энергетические щиты в зависимости от вашей маны.
Тем временем другой клип демонстрирует различные виды разрушительных магических атак и способностей, которые игроки смогут использовать, например, медленную атаку снарядом, которая автоматически нацеливается на врагов. Тизер также демонстрирует заклинание Печать силы, которое размещает на земле печать, которая дает бафф урона от заклинаний всем союзникам, которые в нем находятся.
Path of Exile 2 выйдет в раннем доступе для ПК, PS5 и Xbox Series X/S 6 декабря.
Играл как то в первую часть, и половины там всех механик не увидел. Вот теперь думаю стоит ли ворвался в эту хотя понимаю что порог вхождения в игру просто КОСМИЧЕСКИЙ. Просто ждать 1 год до бесплатной версии, ну не знаю.
в пое2 в данный момент нет почти ничего из пое1, совсем, 4 эндгейм механики (ритуал, санктум, ультиматум, экспедиция) и 5 или 6 орбов (валюты), пое2 по сложности сейчас будет не сложнее любой другой подпивасной игры
но есть одно "но" — а точнее большие сомнения, что пое2 вообще ни разу не похожа по геймплею на пое1, ни в плане управления персонажем ни в плане развития ни в плане крафта ни в плане вариативности эндгейм механик, и никогда не станет похожа, потому что все что пока показали указывает на то что основной задумка пое2 это консольный изометрический соулслайк, и целевая аудитория именно консольщики
Не жди, покупай, все равно если будешь играть будешь заносить на монеты денюшки, что бы купить вкладки, без них если серьезно играть, вообще не айс, я сам не особо играл в пое 1, поэтому не брал там ничего, а вот в пое 2 хочу залететь) Да, в наборы что продают, входят монеты, по той же цене, если их покупать отдельно.
Просачиваются слухи, что на эндгейме все намного быстрее, чем нам показывали в роликах, а некоторые билды проносят мобов не хуже, чем в первой части.
Неужели мы дождались!