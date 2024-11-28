В тизерах Path of Exile 2 демонстрируются скипетры, магия молний и многое другое

До запуска Path of Exile 2 в раннем доступе осталось меньше двух недель. Перед выходом Grinding Gear Games продолжает предлагать больше информации об игре, и несколько новых тизеров демонстрируют больше игрового процесса.

В частности, один тизер демонстрирует несколько различных скипетров, которые игроки смогут использовать, включая тот, который постоянно накладывает критическую слабость на всех врагов вокруг вас, и другой, который больше ориентирован на поддержку и дает вашим союзникам энергетические щиты в зависимости от вашей маны.

Тем временем другой клип демонстрирует различные виды разрушительных магических атак и способностей, которые игроки смогут использовать, например, медленную атаку снарядом, которая автоматически нацеливается на врагов. Тизер также демонстрирует заклинание Печать силы, которое размещает на земле печать, которая дает бафф урона от заклинаний всем союзникам, которые в нем находятся.

Path of Exile 2 выйдет в раннем доступе для ПК, PS5 и Xbox Series X/S 6 декабря.