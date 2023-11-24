В тизере стрима по Path of Exile 2 показали автоматическое оружие

Сегодня был выпущен тизер прямой трансляции Path of Exile 2, где команда разработчиков из Grinding Gear Games покажет, чего могут ожидать игроки во время стрима, который пройдет в конце месяца на Twitch-канале Path of Exile.

Прямая трансляция Path of Exile 2 назначена на 30 ноября 23:30 МСК. Осталось всего несколько дней до важного стрима, цель которого – дать игрокам возможность увидеть, что сделала команда и какие шаги предприняла. Интересно, что в тизере демонстрирется герой, который отбивается от врагов при помощи какого-то огнестрельного оружия. Вероятно, во время прямой трансляции разработчики расскажут об этом подробнее.