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Path of Exile 2 2024 г.
7.3 114 оценок

В тизере стрима по Path of Exile 2 показали автоматическое оружие

monk70
Новости

Сегодня был выпущен тизер прямой трансляции Path of Exile 2, где команда разработчиков из Grinding Gear Games покажет, чего могут ожидать игроки во время стрима, который пройдет в конце месяца на Twitch-канале Path of Exile.

Прямая трансляция Path of Exile 2 назначена на 30 ноября 23:30 МСК. Осталось всего несколько дней до важного стрима, цель которого – дать игрокам возможность увидеть, что сделала команда и какие шаги предприняла. Интересно, что в тизере демонстрирется герой, который отбивается от врагов при помощи какого-то огнестрельного оружия. Вероятно, во время прямой трансляции разработчики расскажут об этом подробнее.

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