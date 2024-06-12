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Path of Exile 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.5 163 оценки

Ведьма во всей красе в новой геймплейной демонстрации Path of Exile 2

butcher69
Новости

Компания Grinding Gear Games выпустила новый геймплейный ролик для своей грядущей ARPG Path of Exile 2. В ролике показаны десять минут игрового процесса. Так что если вы являетесь поклонником этой игры, вам определенно стоит его посмотреть.

Если говорить более подробно, то в этом ролике речь идет о классе Ведьмы. В этом ролике мы можем увидеть некоторые из ее умений и боевых способностей.

В Path of Exile 2 будет значительно улучшен графический и физический движок. Кроме того, в игре появятся 19 новых классов восхождения. Эти персонажи представляют собой новый набор Изгнанников, которые относятся к тем же классовым архетипам, что и в оригинальной игре.

Стоит также отметить, что Path of Exile 2 больше не будет расширением к первой Path of Exile. Вместо этого Path of Exile 2 станет новой самостоятельной игрой, с отдельным игровым балансом, системами и будущими расширениями. Игроки смогут использовать традиционную систему point-and-click или управление WADS.

Grinding Gear Games планирует выпустить Path of Exile 2 в конце 2024 года.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Digambara

Бил 5 минут босса выпал свиток распознавания, ПОЕ как всегда =))

6
AT_Sagor

Классика это хорошо, классика это надёжно!

-2
Schong Di

Тоже бесит такое, вроде босс, а хлам падает такой что играть желание отбивает.

-2
Marco Pufkin

Я слышал, что будут классы друид и монах, лучше бы их показали. Очень хочется посмотреть на трансформации и рукопашные удары.

0
Ded Chelyabinsk

Ничего не понял, какие-то муравьи копашаться.

-2
PoiuQ

Так все с нуля? Или они стандарт переведут во вторую часть?

-3
RavinSakara

Это прям отдельная игра – никаких переводов. Максимум – они оформят лаунчер свой, где из двух игр можно будет выбрать. Вроде они не будут закрывать первую часть, и параллельно будут делать вторую.

-1
wianewa

Общий будет только купленный донат.

0