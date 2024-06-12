Ведьма во всей красе в новой геймплейной демонстрации Path of Exile 2

Компания Grinding Gear Games выпустила новый геймплейный ролик для своей грядущей ARPG Path of Exile 2. В ролике показаны десять минут игрового процесса. Так что если вы являетесь поклонником этой игры, вам определенно стоит его посмотреть.
Если говорить более подробно, то в этом ролике речь идет о классе Ведьмы. В этом ролике мы можем увидеть некоторые из ее умений и боевых способностей.
В Path of Exile 2 будет значительно улучшен графический и физический движок. Кроме того, в игре появятся 19 новых классов восхождения. Эти персонажи представляют собой новый набор Изгнанников, которые относятся к тем же классовым архетипам, что и в оригинальной игре.
Стоит также отметить, что Path of Exile 2 больше не будет расширением к первой Path of Exile. Вместо этого Path of Exile 2 станет новой самостоятельной игрой, с отдельным игровым балансом, системами и будущими расширениями. Игроки смогут использовать традиционную систему point-and-click или управление WADS.
Grinding Gear Games планирует выпустить Path of Exile 2 в конце 2024 года.
Бил 5 минут босса выпал свиток распознавания, ПОЕ как всегда =))
Классика это хорошо, классика это надёжно!
Тоже бесит такое, вроде босс, а хлам падает такой что играть желание отбивает.
Я слышал, что будут классы друид и монах, лучше бы их показали. Очень хочется посмотреть на трансформации и рукопашные удары.
Ничего не понял, какие-то муравьи копашаться.
Так все с нуля? Или они стандарт переведут во вторую часть?
Это прям отдельная игра – никаких переводов. Максимум – они оформят лаунчер свой, где из двух игр можно будет выбрать. Вроде они не будут закрывать первую часть, и параллельно будут делать вторую.
Общий будет только купленный донат.