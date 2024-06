Ведьма во всей красе в новой геймплейной демонстрации Path of Exile 2

Компания Grinding Gear Games выпустила новый геймплейный ролик для своей грядущей ARPG Path of Exile 2. В ролике показаны десять минут игрового процесса. Так что если вы являетесь поклонником этой игры, вам определенно стоит его посмотреть.

Если говорить более подробно, то в этом ролике речь идет о классе Ведьмы. В этом ролике мы можем увидеть некоторые из ее умений и боевых способностей.

В Path of Exile 2 будет значительно улучшен графический и физический движок. Кроме того, в игре появятся 19 новых классов восхождения. Эти персонажи представляют собой новый набор Изгнанников, которые относятся к тем же классовым архетипам, что и в оригинальной игре.

Стоит также отметить, что Path of Exile 2 больше не будет расширением к первой Path of Exile. Вместо этого Path of Exile 2 станет новой самостоятельной игрой, с отдельным игровым балансом, системами и будущими расширениями. Игроки смогут использовать традиционную систему point-and-click или управление WADS.

Grinding Gear Games планирует выпустить Path of Exile 2 в конце 2024 года.