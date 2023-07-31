Закрытая бета-версия Path of Exile 2 будет включать в себя всю игру ©

На этой неделе на ExileCon, ежегодной конвенции Grinding Gear Games, посвященной Path of Exile, состоялся анонс Path of Exile 2. Наряду с демонстрацией третьего акта разработчик подтвердил, что сиквел будет самостоятельной игрой, а не обновлением существующей версии. Закрытое бета-тестирование назначено на 7 июня 2024 года, и, судя по всему, поклонникам будет чем заняться.

Геймдиректор Джонатан Роджерс сообщил IGN, что полная версия игры будет доступна в закрытом бета-тестировании, "чтобы добиться правильного баланса на старте, потому что, если вы уже сделали что-то определенным образом, игроки очень не любят менять это, в частности, в сторону уменьшения. Поэтому мы должны быть уверены, что у нас будет хорошая бета-версия, которая расскажет нам все, что нужно знать об этом".

Если этого было недостаточно, то закрытая бета-версия будет длиться в течение всей Лиги. "Это будет не просто один акт или что-то в этом роде. Это будет вся игра, и мы собираемся проводить ее столько же, сколько и лигу, по крайней мере, несколько месяцев, чтобы мы точно знали, как выглядит экономика, как все выглядит, когда все утрясется. Потому что людям требуется достаточно много времени, чтобы понять, какие вещи наиболее эффективны, что они должны делать".

Назвав этот способ игры "самым эффективным" и "самым веселым", Роджерс отметил, что при этом необходимо "соблюдать баланс навыков". "Это будет непростой задачей, но благодаря длительному бета-тестированию мы сможем ее решить".

Таким образом, Path of Exile 2 подтверждена для ПК, хотя она может пропустить Xbox One и PS4 ради Xbox Series X/S и PS5. Это новая шестиактная кампания с несколькими новыми классами и вознесениями. Также в игре 240 активных навыков, 600 различных типов монстров, 1500 пассивных навыков и 100 боссов, с которыми можно сразиться (из которых выпадает дух для постоянного увеличения характеристик). Кроме того, в игре предусмотрена поддержка кооперативного режима для шести игроков.