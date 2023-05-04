Обновление Night Stalker для MMO про динозавров Path of Titans выйдет 10 мая и добавит новые способности ©

Компания Alderon Games объявила сегодня, что обновление Night Stalker появится в закрытой бета-версии Founder’s Edition для Path of Titans 10 мая.

Способности, представленные в этом обновлении, такие как «Полуночный охотник» и «Ночной охотник», сделают сражения с динозаврами загадочнее и увлекательнее в ночное время. Маленькие и средние хищники увидят, как их мастерство увеличивается после наступления темноты благодаря более чем десяти новым и обновленным способностям. Такие способности, как «Зов ночных ужасов», дадут Латенивенатрикс ускорение восстановления выносливости и урона, что сделает его непревзойденным хищником.

Сцены водопоев в африканской глуши ночью были основным источником вдохновения для команды, и в этом обновлении у кромки воды будет гораздо больше спорных областей. Новые навыки для хищников в тенях и водных плотоядных превращают долгие ночи у водопоя в полные опасности. так что это обновление включает в себя улучшения квестов и системы групп, в том числе возможности стека для членов группы.

В этом обновлении общее количество видов, получивших ремоделирование и новую анимацию в 2023 году, достигло семи, при этом девять видов получили более десяти новых способностей в широком диапазоне балансировки среди 30 видов, которые сейчас присутствуют в игре. У алиорамуса, зухомимуса, камптозавра и латенивенатрикса были улучшены текстуры, анимация и движение, а в ближайшее время будет обновлено больше моделей персонажей.

Alderon Games и сообщество Path of Titans создали сильное, разнообразное и очень популярное сообщество моддеров, и в этом обновлении представлены как минимум семь новых динозавров, созданных моддерами, в том числе Кецалькоатль и Сахиказавр, а также три новые карты и несколько других разнообразных новинок. особенности мода.

Дополнительные обновления запланированы на следующие несколько месяцев, включая боевые обновления, новые и улучшенные эффекты, внутриигровой саундтрек, квесты и многое другое.