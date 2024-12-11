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Pathfinder: The Dragon's Demand 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
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В Pathfinder Dragon's Demand будет ограничение уровней, как у BG3, потому что не у всех есть 100 часов на прохождение

monk70
Новости

Независимый разработчик Ossian Studios не хочет, чтобы Pathfinder: The Dragon's Demand — идиллическая пошаговая версия Pathfinder 2E — казалась огромной, поэтому студия берёт пример с Baldur's Gate 3 и выбирает невысокий уровень прокачки.

Основатель Ossian Алан Миранда в интервью журналу PC Gamer сказал:

С возрастом — и вы услышите это от других игроков в RPG, когда они станут старше — у них нет времени на 100-часовые прохождения. Было бы гораздо лучше, если бы это была игра на 20 или 30 часов. И мы подумали, что это то, на чем стоит сосредоточиться.

В Baldur's Gate 3, как ни странно, максимальный уровень прокачки персонажей 12-й, а не 20-й, как в исходной Dungeons & Dragons 5e. На прохождение все равно уходит очень много времени. Но это доказывает ещё одну вещь, которая нравится Ossian в низких уровнях: упрощение одного аспекта CRPG не означает, что нужно жертвовать её богатством где-то ещё.

Baldur's Gate 3 показала, что можно иметь относительно низкий максимальный уровень прокачки, но при этом иметь огромный выигрыш с большим выбором персонажей, большим количеством вариантов билда.

Owlcat создавали приключенческие пути, которые по сути представляют собой три таких модуля, объединённых вместе. Мы выбрали этот модуль меньшего размера, чтобы нам, инди-студии, было легче с ним работать.

У Pathfinder: The Dragon's Demand пока нет даты выхода, но на странице проекта на Kickstarter указано, что он был полностью профинансирован в конце октября.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MunchkiN 616

вчем проблема? проходишь сюжет покачиваешся а потом тебя настигает лейвел конец в 3м акте атак бы просто дальше становися тольше даже если им было в лом делать заклинаня для нагиба богов. в том то и смысл рпг что качаешься. если усердо качаешься думаешь где бы и в каком порядке все делать чтоб поднять побольше экспы, снановишся кртутой пекачаный и всех с трех щелбанов выносиь. довольный от того рпг удалась.

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omne1x

манчкины негодуют

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Concelhaut

Кто-то для себя открывает, что отдельные сюжеты в ролевых играх по системе D&D / PF заточены под конкретный уровень развития персонажей? И в зависимости от "эпичности" сюжета на него требуется пропорциональное число жопочасов?

И естественно, вопрос с балансом при доступности прокачки без влияния Гейм-Мастера.

УРОВНИ 1–4: МЕСТНЫЕ ГЕРОИ (1-Й ЭТАП, TIER 1)
УРОВНИ 5–10: ГЕРОИ КОРОЛЕВСТВА (2-Й ЭТАП, TIER 2)
УРОВНИ 11–16: ВЛАДЫКИ ЗЕМЕЛЬ (3-Й ЭТАП, TIER 3)
УРОВНИ 17–20: ВЛАДЫКИ МИРА (4-Й ЭТАП, TIER 4)
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