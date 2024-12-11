В Pathfinder Dragon's Demand будет ограничение уровней, как у BG3, потому что не у всех есть 100 часов на прохождение

Независимый разработчик Ossian Studios не хочет, чтобы Pathfinder: The Dragon's Demand — идиллическая пошаговая версия Pathfinder 2E — казалась огромной, поэтому студия берёт пример с Baldur's Gate 3 и выбирает невысокий уровень прокачки.
Основатель Ossian Алан Миранда в интервью журналу PC Gamer сказал:
С возрастом — и вы услышите это от других игроков в RPG, когда они станут старше — у них нет времени на 100-часовые прохождения. Было бы гораздо лучше, если бы это была игра на 20 или 30 часов. И мы подумали, что это то, на чем стоит сосредоточиться.
В Baldur's Gate 3, как ни странно, максимальный уровень прокачки персонажей 12-й, а не 20-й, как в исходной Dungeons & Dragons 5e. На прохождение все равно уходит очень много времени. Но это доказывает ещё одну вещь, которая нравится Ossian в низких уровнях: упрощение одного аспекта CRPG не означает, что нужно жертвовать её богатством где-то ещё.
Baldur's Gate 3 показала, что можно иметь относительно низкий максимальный уровень прокачки, но при этом иметь огромный выигрыш с большим выбором персонажей, большим количеством вариантов билда.
Owlcat создавали приключенческие пути, которые по сути представляют собой три таких модуля, объединённых вместе. Мы выбрали этот модуль меньшего размера, чтобы нам, инди-студии, было легче с ним работать.
У Pathfinder: The Dragon's Demand пока нет даты выхода, но на странице проекта на Kickstarter указано, что он был полностью профинансирован в конце октября.
вчем проблема? проходишь сюжет покачиваешся а потом тебя настигает лейвел конец в 3м акте атак бы просто дальше становися тольше даже если им было в лом делать заклинаня для нагиба богов. в том то и смысл рпг что качаешься. если усердо качаешься думаешь где бы и в каком порядке все делать чтоб поднять побольше экспы, снановишся кртутой пекачаный и всех с трех щелбанов выносиь. довольный от того рпг удалась.
манчкины негодуют
Кто-то для себя открывает, что отдельные сюжеты в ролевых играх по системе D&D / PF заточены под конкретный уровень развития персонажей? И в зависимости от "эпичности" сюжета на него требуется пропорциональное число жопочасов?
И естественно, вопрос с балансом при доступности прокачки без влияния Гейм-Мастера.