В Pathfinder Dragon's Demand будет ограничение уровней, как у BG3, потому что не у всех есть 100 часов на прохождение

Независимый разработчик Ossian Studios не хочет, чтобы Pathfinder: The Dragon's Demand — идиллическая пошаговая версия Pathfinder 2E — казалась огромной, поэтому студия берёт пример с Baldur's Gate 3 и выбирает невысокий уровень прокачки.

Основатель Ossian Алан Миранда в интервью журналу PC Gamer сказал:

С возрастом — и вы услышите это от других игроков в RPG, когда они станут старше — у них нет времени на 100-часовые прохождения. Было бы гораздо лучше, если бы это была игра на 20 или 30 часов. И мы подумали, что это то, на чем стоит сосредоточиться.

В Baldur's Gate 3, как ни странно, максимальный уровень прокачки персонажей 12-й, а не 20-й, как в исходной Dungeons & Dragons 5e. На прохождение все равно уходит очень много времени. Но это доказывает ещё одну вещь, которая нравится Ossian в низких уровнях: упрощение одного аспекта CRPG не означает, что нужно жертвовать её богатством где-то ещё.

Baldur's Gate 3 показала, что можно иметь относительно низкий максимальный уровень прокачки, но при этом иметь огромный выигрыш с большим выбором персонажей, большим количеством вариантов билда.



Owlcat создавали приключенческие пути, которые по сути представляют собой три таких модуля, объединённых вместе. Мы выбрали этот модуль меньшего размера, чтобы нам, инди-студии, было легче с ним работать.

У Pathfinder: The Dragon's Demand пока нет даты выхода, но на странице проекта на Kickstarter указано, что он был полностью профинансирован в конце октября.