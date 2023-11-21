Для Pathfinder: Wrath of the Righteous стало доступно пятое дополнение "Властелин ничего"

Owlcat Games сообщила, что "Властелин ничего", пятое дополнение для Pathfinder: Wrath of the Righteous, теперь доступно на ПК с Windows, MacOS и консолях. С точки зрения содержания, это DLC — лучшее, что когда-либо выпускал Owlcat, и самое разнообразное: с новыми архетипами, мирами, врагами и секретами, ожидающими тех, кто хочет искать правду.

"Властелин ничего" — это продолжение дополнения "Сквозь пепел", продолжающее историю Сендри и Рекарта, приближающуюся к своей кульминации. Тайны, которые долгое время ускользали от досягаемости основной кампании, наконец, выйдут на свет, но только благодаря глубокому копанию в неумолимых землях и задаванию вопросов без хороших ответов. Подобные допросы могут оказаться настолько ужасными, что даже самому Рыцарю-командору, возможно, придется вмешаться.

Во "Властелин ничего" можно играть как продолжение «Сквозь пепел» или как отдельную кампанию. Новые персонажи будут ждать командования, поскольку новые архетипы и умения позволяют персонажам идеально подходить для борьбы с загадочными локациями и множеством незнакомых врагов.

Помимо DLC, Pathfinder: Wrath of the Righteous получила значительное обновление, включающее более 500 изменений. В патче представлен полностью переработанный класс Ассасин, новые мифические умения, заклинания, анимация и многое другое. Полный список изменений можно найти здесь.