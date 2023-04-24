Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.3j

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.3j для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах. Обновление довольно большое, около 5 ГБ, и все из-за того, что разработчикам пришлось пересобирать часть ресурсов игры из-за некоторых критических проблем.
Основные исправления:
- Исправлен баг, из-за которого не сотворялись некоторые заклинания, например, исцеление ранений;
- Исправлен ряд проблем с физикой плащей;
- Исправлен ряд проблем в дополнении “Последние саркорианцы”;
- Ряд исправлений для интерфейса.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и .Nintendo Switch (через облако).