Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.3j ©

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.3j для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах. Обновление довольно большое, около 5 ГБ, и все из-за того, что разработчикам пришлось пересобирать часть ресурсов игры из-за некоторых критических проблем.



Основные исправления:

Исправлен баг, из-за которого не сотворялись некоторые заклинания, например, исцеление ранений;

Исправлен ряд проблем с физикой плащей;

Исправлен ряд проблем в дополнении “Последние саркорианцы”;

Ряд исправлений для интерфейса.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и .Nintendo Switch (через облако).