Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
8.6 646 оценок

Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.3j

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butcher69
Новости

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.3j для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах. Обновление довольно большое, около 5 ГБ, и все из-за того, что разработчикам пришлось пересобирать часть ресурсов игры из-за некоторых критических проблем.

Основные исправления:

  • Исправлен баг, из-за которого не сотворялись некоторые заклинания, например, исцеление ранений;
  • Исправлен ряд проблем с физикой плащей;
  • Исправлен ряд проблем в дополнении “Последние саркорианцы”;
  • Ряд исправлений для интерфейса.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и .Nintendo Switch (через облако).

Обновления
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