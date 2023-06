Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.4v ©

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.4v для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах.

Основные моменты включают:

Множество исправлений для мифического пути Дьявола!

Исправлены возможные вылеты при переходе в некоторые локации;

Ульбриг не мог превратиться обратно в человека после катсцены — исправлено;

Исправлен баг со сбросом заклинаний лечения (Исцеление легких ранений/Исцеление серьезных ранений/Исцеление тяжелых ранений), если расстояние слишком большое.

Полные примечания доступны под спойлером:

Спойлер

Локации Исправлен баг, когда в Изе можно было использовать кнопку спуска со стены в некорректном месте;

Исправлен баг, при котором во время отдыха в таверне "Не повезло" у командора в облике зверя могли временно пропасть некоторые виды естественного оружия;

Исправлены возможные вылеты при переходе в некоторые локации;

Исправлен баг, из-за которого в Полуночном капище можно было атаковать врагов через дверь;

Исправлено красное свечение в локации Военный лагерь крестоносцев;

В локации "Лес забытых духов" из дополнения "Последние Саркорианцы" по ночам обитают призраки, которые бесконечно возрождаются каждую новую ночь, пока игрок не очистит лес от порчи. Опыт за этих призраков теперь снижен;

Если при игре с контроллера нажать на локацию путь к которой неизвестен, игрока телепортировало в Дрезен — исправлено;

В дополнении "Шаги по пеплу" при взаимодействии с колонной на кладбище мог возникать черный экран — исправлено;

Инвентарь торговцев в таверне "Сердце защитника" был оптимизирован. Квесты Исправлен баг в диалоге с Суллом в 5 главе, из-за которого преждевременно выдавалось местоположение квестовой локации Ланна и Вендуаг, что могло привести к багам по квестам с Савамелехом;

Исправили баг, нарушающий условия завершения квеста "Тайны мироздания";

Исправлен баг, при котором за каждого призрака в Зимнем солнце выдавался опыт. Теперь он будет выдаваться лишь когда игрок убьет всех призраков и выполнит квест-поручение "Могила друида";

Исправлен баг, при котором прогресс по квесту "Сокровище Полуночных Островов: Преследование" в журнале мог остановится на этапе поиска корабля;

Исправлена выдача следующего пункта квеста "Законы дружбы", если игрок продолжает сохранять хорошие отношения с Чилексом;

Исправлено завершение квеста "Законы дружбы", когда игрок становится генералом-губернатором;

Исправлено зависание квеста "Законы дружбы", если игрок выгнал Мегидиа Валлиса;

Теперь, если у игрока плохие отношения с Чилексом в рамках квеста "Законы дружбы", то будет приходить в цитадель Мефистофель. Мы напомнили Мефистофелю, что он не должен забывать о том, чтобы передать послание;

Теперь, если игрок откажется от помощи Чилекса, то это будет иметь последствия в локации "Бастион правосудия". Ранее этот ивент мог не стартовать вообще из-за бага;

Если, следуя по квесту "Пробуждение дракона" вы потеряли сыр, у вас теперь есть возможность получить новый на бесплатной раздаче в Дрезене;

Ноктикула в 4 главе больше не будет выдавать квест на поиски обеих частей Лексикона Парадокса, если у игрока нет первой части Лексикона. Походовый режим боя Интерфейс в пошаговом бою сливался с игровым интерфейсом после окончания боя - исправлено. Предметы Описание Жезла Вызова молний было исправлено;

В дополнении "Сокровище Полуночных островов" исправлено выпадение предметов после убийства Звездной Погремушки;

Книга "Бафомет Освобожденный" больше не дает вам атаку исподтишка, если у вас нет такой способности. Классы и механика Заклинание "Эхолокация" теперь работает корректно и не снижает класс брони;

Эвсториакс некорректно передвигался и не атаковал персонажа игрока - исправлено;

Исправлен баг, при котором командор мог быть под воздействием заклинания "Полиморф" во время объявления крестового похода;

Исправлена ошибка со способностью "Лучшие шутки" — теперь работа заклинания на вторую и последующие цели корректна;

Исправлен баг со сбросом заклинаний лечения (Исцеление легких ранений/Исцеление серьезных ранений/Исцеление тяжелых ранений), если расстояние слишком большое;

Если характеристики персонажа были изменены (из-за временного или постоянного эффекта) так, что он не мог произносить заклинания, соответствующее уведомление в книге заклинаний появлялось только после отдыха, а слоты заклинаний рассчитывались неправильно — исправлено;

Улучшено обновление количества заклинаний на панели быстрого доступа — иногда там была не актуальная информация;

Накопление силы Кинетика и работало некорректно и сбрасывало выгорание при входе в локацию — исправлено;

Теперь кицунэ, находясь в гуманоидной форме, не будет принудительно возвращаться к звериной форме во время внутриигровых сцен;

Могущественная стойка теперь работает с атаками перевертыша;

Удален один из юнитов среди Гибельной высшей саранчи апокалипсиса из боя за мостом в дополнении "Последние саркорианцы";

Саркорианский Братоубийца в дополнении "Последние Саркорианцы" зависал и ничего не делал — исправлено;

Заклинание Сирокко не позволяло персонажу встать в течение 1 раунда и персонаж пропускал ход — исправлено;

Тела противников улетали внутрь статуи и их невозможно было осмотреть — исправлено;

Яд стаи пауков, вызываемых заклинанием "Ползучая погибель" висел перманентно — исправлено;

Ульбриг не мог превратиться обратно в человека после катсцены — исправлено;

При временном снижении характеристик количество ячеек для заготовленных заклинаний становилось равно нулю — исправлено;

Неустанная ярость у Росомахи теперь работает корректно;

Отряд больше не становится враждебным к неигровым персонажам после катсцены с побегом Минаго, если до катсцены Нура успешно наложила на любого члена отряда "Подчинение";

Прогрессия урона у просветленного лучника неправильно работала на некоторых уровнях – исправлено. Интерфейс Исправлен туториал в дополнении "Шаги по пеплу" при игре с контроллера;

Иногда игрокам мог выдаваться пункт квеста с пустым названием — исправлено. Графика Исправлено позиционирование четвероногих существ на лестницах. Разное На мифическом пути Дьявола можно было встретить второго Мефистофеля – исправлено, его злой брат близнец отправился обратно в ад;

Исправлено неверное отображение имени Мефистофеля;

В лицензионном соглашении был указан неправильный путь к OGL — исправлено.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (через облако).