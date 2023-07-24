Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.5m весом 26 ГБ

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.5m для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах.
Вес патча составляет около 26 ГБ если у вас куплены все дополнения, если у вас их нет, то вес патча будет примерно 18 ГБ. Разработчики пишут, что такой вес патча обусловлен будущими релизами дополнений и дальнейшей работой над игрой.
Основные моменты включают:
- Оптимизировали некоторые локации в дополнениях "Шаги по пеплу" и "Сокровище Полуночных Островов";
- При сохранении на летающих платформах башни мага в Алушинирре, персонажи могли застрять на одной из платформ — исправлено;
- Попытка поговорить с Рамьеном, когда он уходит в Сердце защитника, приводила к зависанию — исправлено;
Полные примечания доступны под спойлером:
Локации
- Улучшили навигацию в подземельях крепости Дрезена;
- Оптимизировали некоторые локации в дополнениях "Шаги по пеплу" и "Сокровище Полуночных Островов";
- При сохранении на летающих платформах башни мага в Алушинирре, персонажи могли застрять на одной из платформ — исправлено.
Квесты
- После смерти Зосиэля, его квест оставался активным — исправлено;
- Исправлен баг, при котором квест Сокровище Полуночных островов может сохраниться в журнале после завершения сюжета дополнения;
- Теперь квест "По заветам Преисподней" выполняется корректно.
Предметы
- Добавлен параметр "Хлам" некоторым предметам, чтобы они автоматически продавались;
- Шлем "Вечный мрак" не отображался на персонаже — исправлено;
- Исправлен редкий баг, когда Маску Ничего было невозможно снять, или же после её снятия часть эффекта оставалась на персонаже;
- После передачи обломка щита Ародена Сказителю ничего не происходило — исправлено;
- Название Кольца призывов отображалось неверно — исправлено.
Крестовый поход
- Способность Исцеления серьезных ранений Друидов теперь работает корректно.
Классы и механика
- При выходе из полиморфа во время действия паралича ломалась анимация — исправлено;
- Эффекты Пугающего Аспекта теперь срабатывают на врагах незамедлительно в пошаговом бою;
- Гатриус Книгочей из дополнения "Последние Саркорианцы" излечился от багов;
- Если в партии находился неактивный персонаж, иногда он был доступен для управления при входе в определенные локации — исправлено;
- Орудие свободы больше не вызывает Калечащий Удар на союзников;
- Заклинание Лича "Пир крови" теперь не выдает ошибку при использовании;
- Поднята производительность в бою за мостом с Гибельной высшей саранчой апокалипсиса в дополнении "Последние саркорианцы";
- Иконка способности Обличье мантикоры не пропадает и не становится неактивной после включения — исправлено.
Интерфейс
- Добавлено описание к Божественной мощи;
- Добавлено название и описание способности Каннибализм духа у Саркорийского Братоубийцы в дополнении "Последние саркорианцы";
- Добавлено отображение портрета Кайдена Кайлина в инициативе.
Графика
- Исправлены некорректно отображающиеся тени в Пороге Небес;
- Визуальный эффект Благовонного тумана не отображался — исправлено;
- Исправлено отображение огня на локации Богатый квартал.
Разное
- Айву не могла сдержать восторга и говорила из невидимой темной локации во время театрального представления — исправлено;
- По многочисленным запросам от комьюнити мы изменили один из способов начать роман с Ланном. Теперь выбор дружелюбного ответа во время разговора в палатке командора больше не стартует роман. Роман всё так же можно начать, выбрав игривый вариант, либо показав, что Ланн вам интересен, во время разговора о его родителях или Вендуаг;
- Некоторые солдаты в военном лагере сливались в братских объятиях и застревали друг в друге, так что мы немного изменили их расположение;
- Некоторые специфические эпилоги Сиилы и Ланна, в которых они посещают Гундрун, не были представлены полностью — исправлено;
- Диалог с Янной Алдори после ее освобождения можно было запустить дважды — исправлено;
- Попытка поговорить с Рамьеном, когда он уходит в Сердце защитника, приводила к зависанию — исправлено;
- При игре с контроллера можно было обыскать Арилу Ворлеш во Дворе Фаразмы — исправлено.