Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.5m весом 26 ГБ ©

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.5m для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах.

Вес патча составляет около 26 ГБ если у вас куплены все дополнения, если у вас их нет, то вес патча будет примерно 18 ГБ. Разработчики пишут, что такой вес патча обусловлен будущими релизами дополнений и дальнейшей работой над игрой.

Основные моменты включают:

Оптимизировали некоторые локации в дополнениях "Шаги по пеплу" и "Сокровище Полуночных Островов";

При сохранении на летающих платформах башни мага в Алушинирре, персонажи могли застрять на одной из платформ — исправлено;

Попытка поговорить с Рамьеном, когда он уходит в Сердце защитника, приводила к зависанию — исправлено;

Полные примечания доступны под спойлером:

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