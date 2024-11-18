Финальный патч для Pathfinder: Wrath of the Righteous: улучшение Золотого Дракона, сюжетные и другие нововведения

Даже спустя три года после релиза Pathfinder: Wrath of the Righteous команда разработчиков из студии Owlcat Games продолжает учитывать отзывы сообщества. Многочисленные просьбы игроков вдохновили создателей на выпуск ещё одного крупного обновления, которое станет финальным. Основное внимание в этом патче уделено улучшению Мифического Пути Золотого Дракона, который ранее считался одним из наименее популярных у игроков. Вместе с обновлением разработчики добавили множество улучшений и расширили сюжетную составляющую.

В патче 2.5 Золотой Дракон получит:

Обновлённую игровую модель и улучшенные визуальные эффекты заклинаний при трансформации, включая уникальный вид для осквернённой версии.

и улучшенные визуальные эффекты заклинаний при трансформации, включая уникальный вид для осквернённой версии. Новую мифическую книгу заклинаний , включающую 10 новых заклинаний. Для последователей Дахака некоторые из них будут представлены в осквернённой версии.

, включающую 10 новых заклинаний. Для последователей Дахака некоторые из них будут представлены в осквернённой версии. Дополнительные мифические черты (10 новых), которые усиливают драконье дыхание. Среди них: Истребляющее дыхание, Могучее дыхание, Омолаживающее дыхание и другие.

(10 новых), которые усиливают драконье дыхание. Среди них: Истребляющее дыхание, Могучее дыхание, Омолаживающее дыхание и другие. Новые домейны и благословения.

Расширенные способности оружия дыхания , например, возможность исцелять союзников или использовать альтернативные типы урона.

, например, возможность исцелять союзников или использовать альтернативные типы урона. Увеличенный общий урон и более ранний доступ к ключевым способностям.

Чтобы усилить сюжетную часть, в игру добавлены две новые драконьи религии — Апсу и Дахак, которые можно выбрать при создании персонажа. Эти религии открывают дополнительный сюжетный контент, ведущий к Мифическому Пути Золотого Дракона на поздних этапах игры. Также улучшена реакция игрового мира на выбор этого пути: добавлены новые сюжетные линии и эксклюзивные концовки.

После выхода этого обновления Pathfinder: Wrath of the Righteous будет получать только небольшие патчи и исправления. Новых масштабных дополнений к игре не планируется.