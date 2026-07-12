Игрок Pathfinder Wrath of the Righteous прошёл RPG на максимальной сложности без получения урона

Прохождения без урона давно стали особым видом спорта в игровом сообществе. Чаще всего это касается соулслайков, где каждый удар противника ощущается как личное поражение. Но что, если перенести этот вызов в ролевую игру, где исход каждого действия определяет бросок кубика?
Именно это сделал ютубер Davey Gunface, пройдя Pathfinder: Wrath of the Righteous на максимальной сложности Unfair без единого пропущенного удара по персонажу. Результат задокументирован в трёхчасовом видео на его YouTube-канале.
Wrath of the Righteous и её предшественница Pathfinder: Kingmaker входят в число лучших CRPG последнего десятилетия. Однако даже преданные фанаты рекомендуют их с оговорками. Игра регулярно подбрасывает рядовых противников с характеристиками финального босса, буквально без предупреждения.
Арсенал неприятностей впечатляет: запредельные показатели брони,заклинания мгновенной смерти, высасывание уровней, иммунитеты к урону, многоминутный жёсткий контроль над персонажами. Обычная сложность заставит вспотеть ветерана режима "честь" из Baldur's Gate 3, а сложность Core уже считается настоящим достижением в CRPG-сообществе. Что уж говорить об Unfair.
Главное правило Gunface – избегать любого предотвратимого урона. Для неизбежных сюжетных попаданий, заложенных прямо в катсценах, сделано исключение. Перезагрузки допускались: в игре с более чем сотней часов прохождения и постоянным фактором случайности это единственный разумный подход.
Билд для такого прохождения потребовал забраться в самые дальние уголки теории крафтинга персонажей. Ютубер выбрал человека, что дало дополнительный навык, и собрал комбинацию Witch of the Veil 10 / Loremaster 9 / Rowdy Rogue 1.
Это позволило взять сильные ранние способности Ведьмы, а затем через престиж-класс Лормастера расширить её скудный список заклинаний. В качестве мистического пути был выбран Swarm That Walks. Портретом персонажа стала фотография собаки автора.
Особого внимания заслуживает один момент: в самом начале игры предусмотрен бой, который по замыслу разработчиков нельзя выиграть. Gunface его обошёл, найдя редкую цепочку событий, открывающуюся только при провале конкретного морального выбора. Это и есть чистая суть ролевых игр – когда провал становится путём к победе.
Не спасибо я лучше отыграю определенный класс а не буду смешивать 10 разных ради имба защиты и хвастовства прохождения на акс сложности
После бг 3 хотел попробовать эту игру, но дропнул в первые полчаса после спуска в подземелье. Слишком душно после бг 3. Бесконечное количество карточек с описаниями, и я хоть и любитель почитать, но с таким поганым шрифтом это было пыткой. Интерфейс в бг 3 заставлял долго к себе привыкать, но в пасфайндере это на каком-то другом, уникальном уровне истязания. В общем, всратость интерфейса, такое же обучение, шрифты просто моментально оттолкнули. Глянул несколько скриншотов вархаммера их же - игра страдает теми же болезнями, судя по всему. Графика пусть и чуток устаревшая, но всё равно довольно приятная. Но невозможно было заставить себя играть через всю эту духоту банально. Для кучи вещей вообще описаний не было, и ты логику не понимаешь в принципе. Бг 3 тоже таким грешит, когда ты не понимаешь, почему на огненном шаре ты не кидаешь кубики попадания, а на каком-нибудь ледяном луче бросаешь. Это просто контринтуитивно.
Наверное 5 лет к этому шёл..))