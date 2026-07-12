Игрок Pathfinder Wrath of the Righteous прошёл RPG на максимальной сложности без получения урона

Прохождения без урона давно стали особым видом спорта в игровом сообществе. Чаще всего это касается соулслайков, где каждый удар противника ощущается как личное поражение. Но что, если перенести этот вызов в ролевую игру, где исход каждого действия определяет бросок кубика?

Именно это сделал ютубер Davey Gunface, пройдя Pathfinder: Wrath of the Righteous на максимальной сложности Unfair без единого пропущенного удара по персонажу. Результат задокументирован в трёхчасовом видео на его YouTube-канале.

Wrath of the Righteous и её предшественница Pathfinder: Kingmaker входят в число лучших CRPG последнего десятилетия. Однако даже преданные фанаты рекомендуют их с оговорками. Игра регулярно подбрасывает рядовых противников с характеристиками финального босса, буквально без предупреждения.

Арсенал неприятностей впечатляет: запредельные показатели брони,заклинания мгновенной смерти, высасывание уровней, иммунитеты к урону, многоминутный жёсткий контроль над персонажами. Обычная сложность заставит вспотеть ветерана режима "честь" из Baldur's Gate 3, а сложность Core уже считается настоящим достижением в CRPG-сообществе. Что уж говорить об Unfair.

Главное правило Gunface – избегать любого предотвратимого урона. Для неизбежных сюжетных попаданий, заложенных прямо в катсценах, сделано исключение. Перезагрузки допускались: в игре с более чем сотней часов прохождения и постоянным фактором случайности это единственный разумный подход.

Билд для такого прохождения потребовал забраться в самые дальние уголки теории крафтинга персонажей. Ютубер выбрал человека, что дало дополнительный навык, и собрал комбинацию Witch of the Veil 10 / Loremaster 9 / Rowdy Rogue 1.

Это позволило взять сильные ранние способности Ведьмы, а затем через престиж-класс Лормастера расширить её скудный список заклинаний. В качестве мистического пути был выбран Swarm That Walks. Портретом персонажа стала фотография собаки автора.

Особого внимания заслуживает один момент: в самом начале игры предусмотрен бой, который по замыслу разработчиков нельзя выиграть. Gunface его обошёл, найдя редкую цепочку событий, открывающуюся только при провале конкретного морального выбора. Это и есть чистая суть ролевых игр – когда провал становится путём к победе.