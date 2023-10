Музыкальный трек к сюжетному DLC "Властелин Ничего" для Pathfinder: Wrath of the Righteous ©

Owlcat Games выпустили видео, которое содержит музыкальный трек "Thy Time is Never", являющийся заглавной темой к пятому DLC "Властелин Ничего" для Pathfinder: Wrath of the Righteous.

“Властелин Ничего” — это пятое сюжетное дополнение для Pathfinder: Wrath of the Righteous, завершающее историю второго дополнения “Шаги по пеплу”. Исследуйте новые уникальные локации, находите новых друзей и сразитесь с могущественным лордом демонов, чтобы привести историю Сендри и Рекарта к долгожданному финалу. И только от вас будет зависеть чем обернется это приключение для персонажей. Ведь в дополнении более пяти уникальных концовок.

DLC появится в продаже 21 ноября 2023 года.