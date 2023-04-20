Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
8.6 640 оценок

Owlcat Games хотят узнать ваше мнение касательно дополнения "Последние саркорианцы"

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R_Mor
Новости

Едва ли закончив опрос про романы в Pathfinder: Wrath of the Righteous, Owlcat Games решили провести еще один, на этот раз касательно последнего дополнения "Последние саркорианцы".

Разработчикам интересно узнать, что вы думаете о дизайне боевых столкновений и сложности в новых локациях этого дополнения. Совокотам важна обратная связь, так что если вы уже поиграли в данное DLC, то переходите по этой ссылке. Опрос займет всего пару минут вашего времени.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (через облако).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Art737

И дополнение хрень, и опрос.

ДЛС - сюжетное гумно ни о чем и его единственный плюс, это новый класс.(Который, тащем-то, тоже не особо выдающийся, потому как друидов и драконий род у магов никто не отменял.)

А опрос предельно короткий, спрашивает только о сложности боев, и совершенно не интересуется ни сюжетной составляющей, ни технической частью.

Иными словами - киприоты держат людей за дегенератов и запилили этот опрос лишь для того, чтобы сделать вид, будто они интересуются мнением игроков.

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