Owlcat Games хотят узнать ваше мнение касательно дополнения "Последние саркорианцы" ©

Едва ли закончив опрос про романы в Pathfinder: Wrath of the Righteous, Owlcat Games решили провести еще один, на этот раз касательно последнего дополнения "Последние саркорианцы".

Разработчикам интересно узнать, что вы думаете о дизайне боевых столкновений и сложности в новых локациях этого дополнения. Совокотам важна обратная связь, так что если вы уже поиграли в данное DLC, то переходите по этой ссылке. Опрос займет всего пару минут вашего времени.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (через облако).