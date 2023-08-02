Owlcat Games проводят опрос по DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous, чтобы сделать их еще лучше ©

Owlcat Games регулярно проводят опросы среди сообщества, чтобы сделать свои игры еще лучше. На этот раз разработчик приглашает вас принять участие в опросе о структуре дополнений (DLC) и их интеграции в основную игру.



Опрос охватывает не рассматривавшиеся ранее области, такие как доступность контента дополнений по мере прохождения игры.

Заранее благодарим вас за то, что вы предоставили нам свои отзывы. Ваше мнение ляжет в основу наших дальнейших планов по разработке дополнений. Мы с нетерпением ждем возможности сделать наши DLC еще лучше с вашей помощью.

Пройдите по ссылке, чтобы поучаствовать в опросе: