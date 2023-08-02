Owlcat Games проводят опрос по DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous, чтобы сделать их еще лучше

Owlcat Games регулярно проводят опросы среди сообщества, чтобы сделать свои игры еще лучше. На этот раз разработчик приглашает вас принять участие в опросе о структуре дополнений (DLC) и их интеграции в основную игру.
Опрос охватывает не рассматривавшиеся ранее области, такие как доступность контента дополнений по мере прохождения игры.
Заранее благодарим вас за то, что вы предоставили нам свои отзывы. Ваше мнение ляжет в основу наших дальнейших планов по разработке дополнений. Мы с нетерпением ждем возможности сделать наши DLC еще лучше с вашей помощью.
Пройдите по ссылке, чтобы поучаствовать в опросе:
На русском нет? Совоскоты верны себе. Никаких связей с Россией, никаких интервью русскоязычным изданиям, никакого русского языка в опросах. Очень последовательны.
Ну они же стали компанией с Кипра а лишние проблемы им не нужны
А они что, обязаны? Как хотят, так и воротят бизнес. Их монастырь, их устав, их свод правил.
Чтобы Games Workshop не провоцировать, те вообще ведут себя как отбитые русофобы
Gays Wrotwzhop, конечно, конченые уроды (и всегда такими были), но не думаю, что из-за интервью или там опроса на русском они бы стали отбирать лицензию. Полагаю, owlcat решили просто подлизнуть западлу одно место.
Согласен, имеют право. Ну а я также имею право выразить все что я думаю по их поводу.
Выпустите уже финальное издание, блин. Это не ММО, хватит уже.
Как все DLC выпустят, так и будет финальное, это ж не на раз-два делается.
Игра и так уже переполнена контентом, все эти ДЛС имеют незначительный вклад, давно пора садится и играть.
Два года уже делают, а конца и края до сих пор не видно.
Они и патчи до сих пор выпускают. А учитывая, что финальное издание первой части было не без багов, я лучше подожду.
Все последние патчи практический филерные, вся игра давно уже пропатчена всем чем нужно, а так можно ждать и до второго пришествия Христа.