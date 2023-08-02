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Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
8.7 761 оценка

Owlcat Games проводят опрос по DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous, чтобы сделать их еще лучше

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Procy_on
Новости

Owlcat Games регулярно проводят опросы среди сообщества, чтобы сделать свои игры еще лучше. На этот раз разработчик приглашает вас принять участие в опросе о структуре дополнений (DLC) и их интеграции в основную игру.

Опрос охватывает не рассматривавшиеся ранее области, такие как доступность контента дополнений по мере прохождения игры.

Заранее благодарим вас за то, что вы предоставили нам свои отзывы. Ваше мнение ляжет в основу наших дальнейших планов по разработке дополнений. Мы с нетерпением ждем возможности сделать наши DLC еще лучше с вашей помощью.

Пройдите по ссылке, чтобы поучаствовать в опросе:

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
0ncnjqybr

На русском нет? Совоскоты верны себе. Никаких связей с Россией, никаких интервью русскоязычным изданиям, никакого русского языка в опросах. Очень последовательны.

2
Лобо

Ну они же стали компанией с Кипра а лишние проблемы им не нужны

0
Shеpard

А они что, обязаны? Как хотят, так и воротят бизнес. Их монастырь, их устав, их свод правил.

0
Night Driving Avenger

Чтобы Games Workshop не провоцировать, те вообще ведут себя как отбитые русофобы

0
0ncnjqybr Night Driving Avenger

Gays Wrotwzhop, конечно, конченые уроды (и всегда такими были), но не думаю, что из-за интервью или там опроса на русском они бы стали отбирать лицензию. Полагаю, owlcat решили просто подлизнуть западлу одно место.

-1
0ncnjqybr Shеpard

Согласен, имеют право. Ну а я также имею право выразить все что я думаю по их поводу.

0
Кей Овальд

Выпустите уже финальное издание, блин. Это не ММО, хватит уже.

-1
Grimgreygod

Как все DLC выпустят, так и будет финальное, это ж не на раз-два делается.

1
Samson48

Игра и так уже переполнена контентом, все эти ДЛС имеют незначительный вклад, давно пора садится и играть.

1
Кей Овальд Grimgreygod

Два года уже делают, а конца и края до сих пор не видно.

0
Кей Овальд Samson48

Они и патчи до сих пор выпускают. А учитывая, что финальное издание первой части было не без багов, я лучше подожду.

-1
Samson48 Кей Овальд

Все последние патчи практический филерные, вся игра давно уже пропатчена всем чем нужно, а так можно ждать и до второго пришествия Христа.

1