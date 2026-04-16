Owlcat Games рассказали, как создавали романы в Pathfinder и почему любовь всегда связана с кринжем

Студия Owlcat Games, известная по CRPG-хитам Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, приоткрыла завесу тайны над самым сокровенным - созданием романтических линий. В большом блоге в Steam ведущие нарративные дизайнеры Ника Алборти и Арсений Крымов рассказали, как устроены "секретные этажи" персонажей, почему нельзя романсить всех и почему писать о любви без кринжа невозможно.

Для многих игроков CRPG - это не только билды и тактические бои, но и возможность построить отношения с виртуальными спутниками. В Owlcat Games признают: любовные линии - самый сложный и дорогой контент. Над ними начинают работать позже всего, когда уже готовы сюжет и характеры персонажей.

Первый шаг к большой любви - скучная таблица. Студия составляет список: балансирует мировоззрения, классы и фракции будущих компаньонов. И только после этого рождаются типы романов - например, "скромная девочка" (Арушалай) или "харизматичная стерва" (Дейран).

Главная фишка романтических линий Owlcat - метод "секретного этажа". У каждого компаньона есть личный квест - первый этаж. Романс же открывает второй этаж: то, о чем персонаж не расскажет даже лучшим друзьям. В качестве примера приводят Октавию и Регонгара из Kingmaker. В обычном квесте - это бывшие рабы со сложной динамикой добра и зла. Но если начать с ними романс, выяснится, что внутри они - эмоционально незрелые подростки со страхами потери контроля и быть брошенным.

Фанаты постоянно спрашивают: "Почему нельзя встречаться со всеми сразу?". Ответ разработчиков - комбинаторика. Диалог ревности, где два персонажа ставят ультиматум, - уже один из самых сложных в игре. Если добавить третьего, количество возможных веток вырастает с 3 до 7, а для четырех персонажей - до 15.

Один из главных вопросов, который мучает авторов: как писать о любви в играх, чтобы это не вызывало чувство кринжа у игрока? Ответ нарративных дизайнеров Owlcat шокирует своей честностью: никак.

Любовь, чувства и отношения - это по определению кринжовая вещь. Потому что она касается наших самых уязвимых, нежных сторон, нашего мягкого брюшка, который мы обычно не показываем кому попало.

По мнению разработчиков, попытка избежать неловкости убивает всю магию. Чтобы игрок поверил в историю, ему самому нужно "прочувствовать свои нежные чувства и уязвимые стороны".

Сделать все это без доли кринжа просто невозможно. Поэтому нужно перестать думать об этом, перестать стесняться и принять кринж.

Более того, то, что одному игроку кажется нелепым и "кринжовым", для другого попадет прямо в сердце. Именно поэтому в играх студии так много полярных персонажей. Если вам не нравится один романс - оглянитесь, возможно, ваш идеал где-то рядом.