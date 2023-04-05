Owlcat представила еще один трек к DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous, а также выпустила обновление 2.1.2.d

Разработчики из Owlcat только что поделились частью официального саундтрека к 3-му DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous - The Treasure of the Midnight Isles. А также выпустили обновление 2.1.2.d, исправляющее множество ошибок.
Основные моменты обновления включают в себя следующее:
- В Рубеже, во время атаки на лагерь крестоносцев, наемники, взятые в основную партию, попадали и в партию защитников, но их нельзя было контролировать или убить, что потенциально могло блокировать дальнейшее прохождение – исправлено;
- В походовом режиме при открытии инвентаря отображался не тот персонаж, который был выбран – исправлено;
- Исправлено количество атак бомбами и штраф к атаке при использовании быстрых бомб и быстрого выстрела;
- Исправлено некорректное отображение портрета Нэнио в интерфейсе;
- После некоторых романтических сцен у персонажей-перевертышей могло пропадать желание перевоплощаться – исправлено.
Полные примечания доступны под спойлером:
Локации
- Исправлен баг в Гундруне, при котором побег от роев Бхога в бою около ворот приводил к невозможности проходить дальше сюжет дополнения;
- Колонна на кладбище в дополнении "Шаги по пеплу", которую можно столкнуть на врагов, теперь работает корректно;
- Сбалансирован бой с саранчой около моста и выхода в Лес забытых духов в Гундруне;
- В локации Гундрун ночью можно было натолкнуться на невидимую стену – исправлено;
- В дополнении "Последние саркорианцы" можно было зайти в дом вождя во время битвы за город, что ломало дальнейшее прохождение – исправлено;
- В Рубеже, во время атаки на лагерь крестоносцев, наемники, взятые в основную партию, попадали и в партию защитников, но их нельзя было контролировать или убить, что потенциально могло блокировать дальнейшее прохождение – исправлено.
Квесты
- Теперь квест "Узнать судьбу Голфри" можно закрыть в разговоре со Сказителем в Изе;
- Диалог с Керенай мог функционировать неверно, после чего не происходило получение осколка щита – исправлено;
- Квест с просьбой Арисена Крея может быть невыполняем, если узнать о нем после визита в храм Керенай – исправлено;
- Исправлен баг в горном перевале около Гундруна, при котором смерть Ульбрига не приводит к концу игры;
- Квест "Сокровище Полуночных островов: добыча" мог отображаться в журнале как незавершенный, даже если контент дополнения был полностью пройден – исправлено;
- При определенных условиях квест с разведчиками в дополнении "Последние саркорианцы" теперь может быть провален;
- В дополнении "Последние Саркорианцы" Сигворн и Исенна не реагировали на некоторые решения игрока – исправлено.
Походовый режим боя
- Ульбриг ничего не делал в походовом режиме во время нападения горгулий на лагерь во 2 главе – исправлено;
- Исправлено построение маршрута NPC, когда целевая позиция перемещения находится слишком близко;
- В походовом режиме при открытии инвентаря отображался не тот персонаж, который был выбран – исправлено.
Предметы
- Посох-праща "Агония природы" добавлял +1 к сложности заклинаний с дескриптором "звук", вместо +2, а также не применял свою активную способность в начале боя – исправлено;
- Некоторые квестовые предметы, которые должны были быть неснимаемыми, могли сниматься при превращении в животных – исправлено.
Классы и механика
- Ауры не работали дальше 37 футов из-за программного ограничения – исправлено;
- У заклинаний "Драконий род" в описании был неправильно указан тип бонусов к характеристикам – исправлено;
- Если при повышении уровня на экране выбора черты не было доступных черт, т.к. все возможные черты уже были выбраны ранее, то нельзя было завершить процесс повышения уровня – исправлено;
- Исправлено количество атак бомбами и штраф к атаке при использовании быстрых бомб и быстрого выстрела;
- Исправили количество атак у Велоцираптора;
- Уровни перевертыша-грифона теперь суммируются с уровнями воина;
- Священный символ Иомедай теперь учитывает снижение урона при дополнительных естественных атаках;
- Умение арканиста "Струя святой воды" не наносило урон – исправлено;
- В локации Лес забытых духов диалог мог начаться прямо во время битвы – исправлено;
- После сцены с Камелией в подвале невозможно было снова вернуть себе звериный облик – исправлено;
- У Нахиндрия мог быть завышенный класс брони – исправлено;
- Теперь высшая форма Росомахи добавляет 10-ти футовый бонус к скорости;
- Уровни перевертыша в обличье росомахи не учитывались при получении бонуса Даров ярости – исправлено;
- Заклинание "Попутный ветер выжженной земли" наносило урон по площади, а затем лечило вместо нанесения урона – исправлено;
- Способности святого мечника "Идеальный удар" и "Идеальный критический удар" не деактивировались, если их заряды падали до нуля – исправлено;
- Вампиры больше не могут использовать "Подчинение" на животных;
- Заклинание Зимняя хватка не провоцировало врагов начинать бой – исправлено;
- В ходе финальной конфронтации с Арилу эффекты полиморфа на персонажах игрока теперь будут временно подавляться;
- Если отвергнуть предложение Ульбрига полетать вместе, то могла сломаться способность к полиморфу – исправлено (но сердечко Ульбрига останется разбитым);
- Командор мог потерять способность превращаться в животных после свидания с Вендуаг в Нексусе – исправлено;
- Командор больше не будет ходить на свидания с Арушалай в форме животных;
- Мастер щита теперь не имеет штрафа к атаке при бое с парным оружием и щитом;
- Усиление мистического оружия у мистического всадника не применялось к его верному зверю – исправлено, но оно будет применяться только когда персонаж сидит верхом;
- Пространственную езду мистического всадника теперь можно использовать только если всадник находится верхом;
- Исправлен эффект мистической точности, раньше он не давал бонуса верному зверю;
- Исправлен баг с неправильным отображением дальности способностей для всех всадников (радиус отображения навыка меняется в зависимости от размера верного зверя);
- Бесконтрольная ярость демона больше не срабатывает от эффектов, к которым демон имеет иммунитет;
- Мы приняли к сведению обратную связь касательно награды за убийство Звёздной Погремушки из дополнения "Сокровище Полуночных островов" и решили вернуть ему маску Сломленный трикстер. Маска будет доступна, если вы зашли на остров с боссом впервые, но не появится, если вы уже зачистили этот остров.
Интерфейс
- Автоматическое распределение уровня у персонажа могло быть включено после внесения изменений в прокачку этого персонажа – исправлено, и после изменения билда по умолчанию автоматическую прокачку больше включить будет нельзя;
- Исправлена ошибка, при которой некоторые бонусы к атаке не отображались в листе персонажа;
- Исправлены дублирующиеся сообщения проверки навыков на карте мира;
- Исправлено некорректное отображение портрета Нэнио в интерфейсе;
- Нельзя было осмотреть некоторых противников-аберраций – исправлено;
- Теперь значки способностей (и активируемых способностей) на панели действий будут сохраняться при удалении способности. Например, при переходе в гуманоидную форму, значки способностей особых полиморфных форм останутся на панели;
- У свитка "Расплавленный шар" была неправильная иконка – исправлено;
- Меню построения могло зависать при игре с контроллером – исправлено;
- Исправлены иконки взаимодействия у статуй в Сером гарнизоне;
- Вернулись иконки баффа "Сокрушительная ярость наследия";
- В интерфейсе лагеря теперь отображается корректный портрет перевертыша;
- При игре с контроллером нельзя было прочитать описания особенностей выбранного архетипа при создании персонажа – исправлено;
- Когда компаньоны отсутствовали в локации, их иконки все равно могли отображаться на карте – исправлено.
Графика
- Исправлена катсцена сражения у статуи Иомедай;
- Исправлено положение Ульбрига в одной из катсцен в лагере. Теперь он не сидит в воздухе;
- Исправлено неправильное расположение Ульбрига в романтической катсцене;
- Исправлен функционал перекраски брони;
- Жрица сидела в текстуре стула в таверне — исправлено;
- Исправлены неверные погодные эффекты в некоторых локациях;
- Зосиэль теперь раздевается в постельной сцене.
Разное
- Романтическая сцена, в которой командор и Зосиэль играют в карты в 3 главе, не проигрывалась – исправлено;
- После некоторых романтических сцен у персонажей-перевертышей могло пропадать желание перевоплощаться – исправлено;
- Изменена проверка Воли при разговоре с Ульбригом в таверне. Теперь в глаза ему будет смотреть только игрок, а не вся партия;
- Исправлен баг, при котором нельзя было обыскать Похитителя трупов на кладбище в дополнении "Шаги по пеплу";
- Исправлен финальный романтический диалог с Ланном в случае, если персонаж игрока отказался от свадьбы;
- В Саду Богов с персонажа игрока и Ульбрига могли не сниматься эффекта полиморфа, оставляя их в нечеловеческом виде – исправлено;
- Теперь после поднятия страницы для Сказителя и других записок с земли, их моделька не остается лежать на месте;
- Диалог с дезнитами на острове у Азаты больше не будет обрываться у тех, кто верит в Дезну;
- Реплики обеспокоенного торговца в Гундруне могли отображаться некорректно - исправлено;
- Ульбриг распробовал глинтвейн, и теперь это его любимое блюдо;
- Ульбриг мог не появляться рядом с грифонами, если мы не сразу соглашались лететь к ним — исправлено;
- Ульбриг пропускал военный совет в лагере крестоносцев перед штурмом Дрезена – исправлено;
- Ульбриг проваливался в ямы, находясь в форме грифона. Мы достали его из ямы и напомнили уважаемому перевертышу, что грифон – существо летающее;
- Романтическая сцена с Ульбригом могла повторяться, несмотря на разрыв отношений – исправлено;
- Добавлен туториал про роли в партии и проверки на глобальной карте;
- Ульбриг мог умереть во время нападения на лагерь крестоносцев и разговаривать будучи мертвым — исправлено.
Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (через облако).
Дайте лучше уже возможность менять маленькие аватары для сопартийцев. Поставили лок и такие я не я и лошадь не моя, никаким модом его не пробьёшь.
лучше бы добавили отдельный режим калькулятора прокачки в котором можно билды протестировать на синергичность с мификами и просто увидить цифры получившегося 20 левела...когда понимаешь что переучиванием в таверне привязка книги заклинаний от мифика выбраться уже не может приятного мало
Так есть же ДЛЦ "неизбежные последствия", там можно делать перса 20 уровня + 10 мифика в первые минуты и качать как хочешь
Извини что не в тему всё уже испробовал, как саркарионца начать? Один раз он у меня появился, после освобождения сказателя в библиотеке. Но я тогда кицуне в отряд не взял. Послал её случайно. Начал с сохранения, потом с начала и не стартует длц.
Сорян, что поздно ответил. Был занят. Как пример, вот видос, в какой последовательности появляется Ульбриг, если играешь с самого начала.
Если играешь на сейве, где продвинулся намного дальше начала игры, то он должен сам прийти к тебе в тронный зал в 3 главе, либо в 5 главе (в зависимости на какой главе у тебя сейв). Если он не приходит, то DLC у тебя как следует не установился. Либо смотри полностью не пропуская заставки с логотипом разработчиков и издателей при запуске игры, либо накати последний патч на игру, а лучше вообще полностью перекачай с торрента с последним патчем, если у тебя пиратка.
В чем прикол он пришел в сердце защитника в первой главе. Ожила статуя грифона в библиотеке, Там где эльфа сказителя находим. Потом он проломил крышу в виде грифона, вот перед штурмом серого гарнизона. Я поэтому кипишую.