Owlcat представила еще один трек к DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous, а также выпустила обновление 2.1.2.d ©

Разработчики из Owlcat только что поделились частью официального саундтрека к 3-му DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous - The Treasure of the Midnight Isles. А также выпустили обновление 2.1.2.d, исправляющее множество ошибок.

Основные моменты обновления включают в себя следующее:

В Рубеже, во время атаки на лагерь крестоносцев, наемники, взятые в основную партию, попадали и в партию защитников, но их нельзя было контролировать или убить, что потенциально могло блокировать дальнейшее прохождение – исправлено;

В походовом режиме при открытии инвентаря отображался не тот персонаж, который был выбран – исправлено;

Исправлено количество атак бомбами и штраф к атаке при использовании быстрых бомб и быстрого выстрела;

Исправлено некорректное отображение портрета Нэнио в интерфейсе;

После некоторых романтических сцен у персонажей-перевертышей могло пропадать желание перевоплощаться – исправлено.

Полные примечания доступны под спойлером:

Спойлер

Локации Исправлен баг в Гундруне, при котором побег от роев Бхога в бою около ворот приводил к невозможности проходить дальше сюжет дополнения;

Колонна на кладбище в дополнении "Шаги по пеплу", которую можно столкнуть на врагов, теперь работает корректно;

Сбалансирован бой с саранчой около моста и выхода в Лес забытых духов в Гундруне;

В локации Гундрун ночью можно было натолкнуться на невидимую стену – исправлено;

В дополнении "Последние саркорианцы" можно было зайти в дом вождя во время битвы за город, что ломало дальнейшее прохождение – исправлено;

В Рубеже, во время атаки на лагерь крестоносцев, наемники, взятые в основную партию, попадали и в партию защитников, но их нельзя было контролировать или убить, что потенциально могло блокировать дальнейшее прохождение – исправлено. Квесты Теперь квест "Узнать судьбу Голфри" можно закрыть в разговоре со Сказителем в Изе;

Диалог с Керенай мог функционировать неверно, после чего не происходило получение осколка щита – исправлено;

Квест с просьбой Арисена Крея может быть невыполняем, если узнать о нем после визита в храм Керенай – исправлено;

Исправлен баг в горном перевале около Гундруна, при котором смерть Ульбрига не приводит к концу игры;

Квест "Сокровище Полуночных островов: добыча" мог отображаться в журнале как незавершенный, даже если контент дополнения был полностью пройден – исправлено;

При определенных условиях квест с разведчиками в дополнении "Последние саркорианцы" теперь может быть провален;

В дополнении "Последние Саркорианцы" Сигворн и Исенна не реагировали на некоторые решения игрока – исправлено. Походовый режим боя Ульбриг ничего не делал в походовом режиме во время нападения горгулий на лагерь во 2 главе – исправлено;

Исправлено построение маршрута NPC, когда целевая позиция перемещения находится слишком близко;

В походовом режиме при открытии инвентаря отображался не тот персонаж, который был выбран – исправлено. Предметы Посох-праща "Агония природы" добавлял +1 к сложности заклинаний с дескриптором "звук", вместо +2, а также не применял свою активную способность в начале боя – исправлено;

Некоторые квестовые предметы, которые должны были быть неснимаемыми, могли сниматься при превращении в животных – исправлено. Классы и механика Ауры не работали дальше 37 футов из-за программного ограничения – исправлено;

У заклинаний "Драконий род" в описании был неправильно указан тип бонусов к характеристикам – исправлено;

Если при повышении уровня на экране выбора черты не было доступных черт, т.к. все возможные черты уже были выбраны ранее, то нельзя было завершить процесс повышения уровня – исправлено;

Исправлено количество атак бомбами и штраф к атаке при использовании быстрых бомб и быстрого выстрела;

Исправили количество атак у Велоцираптора;

Уровни перевертыша-грифона теперь суммируются с уровнями воина;

Священный символ Иомедай теперь учитывает снижение урона при дополнительных естественных атаках;

Умение арканиста "Струя святой воды" не наносило урон – исправлено;

В локации Лес забытых духов диалог мог начаться прямо во время битвы – исправлено;

После сцены с Камелией в подвале невозможно было снова вернуть себе звериный облик – исправлено;

У Нахиндрия мог быть завышенный класс брони – исправлено;

Теперь высшая форма Росомахи добавляет 10-ти футовый бонус к скорости;

Уровни перевертыша в обличье росомахи не учитывались при получении бонуса Даров ярости – исправлено;

Заклинание "Попутный ветер выжженной земли" наносило урон по площади, а затем лечило вместо нанесения урона – исправлено;

Способности святого мечника "Идеальный удар" и "Идеальный критический удар" не деактивировались, если их заряды падали до нуля – исправлено;

Вампиры больше не могут использовать "Подчинение" на животных;

Заклинание Зимняя хватка не провоцировало врагов начинать бой – исправлено;

В ходе финальной конфронтации с Арилу эффекты полиморфа на персонажах игрока теперь будут временно подавляться;

Если отвергнуть предложение Ульбрига полетать вместе, то могла сломаться способность к полиморфу – исправлено (но сердечко Ульбрига останется разбитым);

Командор мог потерять способность превращаться в животных после свидания с Вендуаг в Нексусе – исправлено;

Командор больше не будет ходить на свидания с Арушалай в форме животных;

Мастер щита теперь не имеет штрафа к атаке при бое с парным оружием и щитом;

Усиление мистического оружия у мистического всадника не применялось к его верному зверю – исправлено, но оно будет применяться только когда персонаж сидит верхом;

Пространственную езду мистического всадника теперь можно использовать только если всадник находится верхом;

Исправлен эффект мистической точности, раньше он не давал бонуса верному зверю;

Исправлен баг с неправильным отображением дальности способностей для всех всадников (радиус отображения навыка меняется в зависимости от размера верного зверя);

Бесконтрольная ярость демона больше не срабатывает от эффектов, к которым демон имеет иммунитет;

Мы приняли к сведению обратную связь касательно награды за убийство Звёздной Погремушки из дополнения "Сокровище Полуночных островов" и решили вернуть ему маску Сломленный трикстер. Маска будет доступна, если вы зашли на остров с боссом впервые, но не появится, если вы уже зачистили этот остров. Интерфейс Автоматическое распределение уровня у персонажа могло быть включено после внесения изменений в прокачку этого персонажа – исправлено, и после изменения билда по умолчанию автоматическую прокачку больше включить будет нельзя;

Исправлена ошибка, при которой некоторые бонусы к атаке не отображались в листе персонажа;

Исправлены дублирующиеся сообщения проверки навыков на карте мира;

Исправлено некорректное отображение портрета Нэнио в интерфейсе;

Нельзя было осмотреть некоторых противников-аберраций – исправлено;

Теперь значки способностей (и активируемых способностей) на панели действий будут сохраняться при удалении способности. Например, при переходе в гуманоидную форму, значки способностей особых полиморфных форм останутся на панели;

У свитка "Расплавленный шар" была неправильная иконка – исправлено;

Меню построения могло зависать при игре с контроллером – исправлено;

Исправлены иконки взаимодействия у статуй в Сером гарнизоне;

Вернулись иконки баффа "Сокрушительная ярость наследия";

В интерфейсе лагеря теперь отображается корректный портрет перевертыша;

При игре с контроллером нельзя было прочитать описания особенностей выбранного архетипа при создании персонажа – исправлено;

Когда компаньоны отсутствовали в локации, их иконки все равно могли отображаться на карте – исправлено. Графика Исправлена катсцена сражения у статуи Иомедай;

Исправлено положение Ульбрига в одной из катсцен в лагере. Теперь он не сидит в воздухе;

Исправлено неправильное расположение Ульбрига в романтической катсцене;

Исправлен функционал перекраски брони;

Жрица сидела в текстуре стула в таверне — исправлено;

Исправлены неверные погодные эффекты в некоторых локациях;

Зосиэль теперь раздевается в постельной сцене. Разное Романтическая сцена, в которой командор и Зосиэль играют в карты в 3 главе, не проигрывалась – исправлено;

После некоторых романтических сцен у персонажей-перевертышей могло пропадать желание перевоплощаться – исправлено;

Изменена проверка Воли при разговоре с Ульбригом в таверне. Теперь в глаза ему будет смотреть только игрок, а не вся партия;

Исправлен баг, при котором нельзя было обыскать Похитителя трупов на кладбище в дополнении "Шаги по пеплу";

Исправлен финальный романтический диалог с Ланном в случае, если персонаж игрока отказался от свадьбы;

В Саду Богов с персонажа игрока и Ульбрига могли не сниматься эффекта полиморфа, оставляя их в нечеловеческом виде – исправлено;

Теперь после поднятия страницы для Сказителя и других записок с земли, их моделька не остается лежать на месте;

Диалог с дезнитами на острове у Азаты больше не будет обрываться у тех, кто верит в Дезну;

Реплики обеспокоенного торговца в Гундруне могли отображаться некорректно - исправлено;

Ульбриг распробовал глинтвейн, и теперь это его любимое блюдо;

Ульбриг мог не появляться рядом с грифонами, если мы не сразу соглашались лететь к ним — исправлено;

Ульбриг пропускал военный совет в лагере крестоносцев перед штурмом Дрезена – исправлено;

Ульбриг проваливался в ямы, находясь в форме грифона. Мы достали его из ямы и напомнили уважаемому перевертышу, что грифон – существо летающее;

Романтическая сцена с Ульбригом могла повторяться, несмотря на разрыв отношений – исправлено;

Добавлен туториал про роли в партии и проверки на глобальной карте;

Ульбриг мог умереть во время нападения на лагерь крестоносцев и разговаривать будучи мертвым — исправлено.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (через облако).