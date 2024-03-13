Pathfinder: Wrath Of The Righteous может получить собственный порт для PS5

Судя по последней информации, изометрическая ролевая игра Pathfinder: Wrath Of The Righteous от META Publishing и Owlcat Game может получить собственный порт для PS5.

Веб-сайт отслеживания продаж PS Deals добавил в список версию Pathfinder: Wrath Of The Righteous для PS5, предполагая, что в ближайшем будущем игра может получить собственный порт. На странице также указана дата выпуска — 14 марта 2024 года.

Учитывая, что PS Deals получает информацию из серверной части PlayStation Store, весьма вероятно, что версия Pathfinder: Wrath Of The Righteous для PS5 действительно существует. На момент написания разработчик игры не сделал никаких заявлений.

Неясно, какие улучшения по сравнению с версией для PS4 будут в порте PS5, если таковые имеются. Следует ожидать различий в качестве изображения и производительности, хотя поддержка некоторых функций контроллера DualSense, безусловно, будет приветствоваться.