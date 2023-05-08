Pathfinder: Wrath of the Righteous продается со скидкой 70%. Также есть первая скидка на Season Pass 2 ©

Owlcat Games запустили распродажу своей ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, которую можно забрать со скидкой в 70% вместе с Season Pass 1, или скидками 50% на дополнения из Season Pass 1, если покупать их по отдельности. Если вы давно хотели отправить своих друзей в Крестовый поход, то лучше времени не придумать.

А для тех, кто уже не раз спасал Голарион от Мировой Язвы и хочет углубиться в приключения, есть отличная новость: распродажа 20% на Season Pass 2.

Season Pass 2 включает в себя три дополнения: “Последние Саркорианцы”, “Властелин ничего” и “Танец масок”.

Дополнение “Последние Саркорианцы” включает нового класса Перевертыша, компаньона и новые локации.

В дополнении “Властелин ничего” вас ждет продолжении истории из дополнения “Шаги по пеплу”.

И, конечно, если вы устали от борьбы с демонами, и хотите отдохнуть с любимыми компаньонами, то дополнение с загадочным названием “Танец масок” специально для вас! Какой праздник ждет командора и его команду по возвращении в Кенабрес и все ли так безобидно, как кажется на первый взгляд?

Распродажа действует только на ПК в Steam и GOG, но не в EGS.