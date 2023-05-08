Pathfinder: Wrath of the Righteous продается со скидкой 70%. Также есть первая скидка на Season Pass 2

Owlcat Games запустили распродажу своей ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, которую можно забрать со скидкой в 70% вместе с Season Pass 1, или скидками 50% на дополнения из Season Pass 1, если покупать их по отдельности. Если вы давно хотели отправить своих друзей в Крестовый поход, то лучше времени не придумать.
А для тех, кто уже не раз спасал Голарион от Мировой Язвы и хочет углубиться в приключения, есть отличная новость: распродажа 20% на Season Pass 2.
Season Pass 2 включает в себя три дополнения: “Последние Саркорианцы”, “Властелин ничего” и “Танец масок”.
- Дополнение “Последние Саркорианцы” включает нового класса Перевертыша, компаньона и новые локации.
- В дополнении “Властелин ничего” вас ждет продолжении истории из дополнения “Шаги по пеплу”.
- И, конечно, если вы устали от борьбы с демонами, и хотите отдохнуть с любимыми компаньонами, то дополнение с загадочным названием “Танец масок” специально для вас! Какой праздник ждет командора и его команду по возвращении в Кенабрес и все ли так безобидно, как кажется на первый взгляд?
Распродажа действует только на ПК в Steam и GOG, но не в EGS.
Впрочем, она, насколько я понимаю, до конца ещё не вышла, значит пока брать смысла нет.
Основная игра уже до конца готова. Из длс не закончено “Властелин ничего” и "Танец масок”. Так как еще не вышли.
Ага, значит жду полную версию. Без ДЛС "основная игра" смысла не имеет.
Пацаны, есть кто научит играть в пасфаиндер? Добавьтесь в дискорд: ✞ 𝕿𝖗𝖎𝖓𝖎𝖙𝖞_𝕰𝖝𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍✞#6308
Скачал игру но мало что понимаю. Готов окунутся с головой в ее изучение
Ну так открой для начала форум, тут не мало вопросов обсуждают.
да нахер мне твои форумы???????????
Мне быстрее сразу с прошаренным челом пообщаться. А вот эти почитульки на форумах себе оставь, старпер местный, кек
чел брось эту шляпу , я 2 раза начинал не зашло ,DаndD не для всех
Ну тогда можешь не начинать, это игра не для тех кто от нетерпения пританцовывает.
Советую познакомится с настольной системой первой редакции.