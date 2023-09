Пятое дополнение для ролевой игры Pathfinder Wrath Of The Righteous выйдет в конце ноября ©

Owlcat Games выпустила короткий тизер для своего пятого DLC под названием Lord of Nothing для Pathfinder: Wrath of the Righteous. Вместе с тизером разработчики объявили дату релиза - игрокам придется подождать еще два месяца.

Согласно обещаниям разработчиков, DLC "Lord of Nothing" внесет в игру новые локации, персонажей и врагов. Этот новый контент будет являться продолжением событий одного из предыдущих дополнений и будет включать небольшую дополнительную кампанию. Герои из предыдущего дополнения "Through the Ashes" - тифлинг по имени Рекарт и гном по имени Седри, вернутся в игру и будут играть важную роль в новых событиях.

DLC выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch уже 21 ноября.