Разработчики Pathfinder рассказали о "самой странной" проблеме с романами в RPG

Разработчики из студии Owlcat Games поделились необычной историей из процесса создания ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. По словам команды, во время работы над системой романтических отношений возникла неожиданная ситуация — все три доступные для романа женские персонажи оказались каннибалами.

Об этом студия рассказала в новом блоге разработчиков, где подробно объяснила подход к созданию романтических линий в своих RPG. В Owlcat отметили, что стараются избегать слишком стандартных персонажей и не создавать «идеальных» спутников, которые подходят всем игрокам.

Однако иногда стремление к необычным героям приводит к неожиданным результатам. Во время разработки Wrath of the Righteous команда внезапно заметила, что три доступных для романа женских персонажа обладают одинаковой мрачной особенностью — они едят человеческую плоть.

В результате разработчикам пришлось пересмотреть некоторые детали. Например, у персонажа Аруэшалай, суккуба, стремящейся к искуплению, появились дополнительные диалоги, объясняющие, что она отличается от других демонов и не испытывает тяги к человеческому мясу. При этом другой персонаж, Вендуаг, сохранила свою более мрачную сторону, поскольку такая черта соответствовала её характеру.

Разработчики также признали, что баланс между необычными и более «классическими» персонажами оказался непростой задачей. После правок образ Аруэшалай стал немного мягче, хотя полностью отказываться от её уникальности команда не захотела.

В том же блоге Owlcat затронула и тему полигамных отношений в своих играх. В студии отметили, что подобные механики требуют огромного количества сценарной работы и дополнительных сцен, поэтому в будущем команда вряд ли будет часто экспериментировать с такими системами.