Разработчики Pathfinder: Wrath of the Righteous наконец-то улучшат самый слабый класс в игре ©

Эпическая ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous от студии Owlcat Games покорила сердца игроков еще в сентябре 2021 года на ПК. События проекта разворачивались в удивительном фэнтезийном мире, захваченном демонами, который нужно было спасти команде отважных героев из самых разных специализаций. Каждый герой был по своему силен в сражении с демонами, однако у ассасина были серьезные проблемы и вот в следующем обновлении этот класс обещают исправить.

В Owlcat Games опубликовали небольшой блог с обзором главных изменений в обновлении 2.2 для Pathfinder: Wrath of the Righteous. Как признались сами разработчики, спустя два года с момента релиза они наконец-то прислушались к игрокам и собираются переработать класс ассасина, а именно его прокачку через яды.

Дело в том, что ассасин с упором на яды был практически бесполезен в бою, так как большинство врагов в Pathfinder: Wrath of the Righteous обладают сильным сопротивлением к отравлениям. Чтобы решить эту проблему, авторы решили добавить новые мифические фиты, которые позволяют игнорировать сопротивление. Теперь ассасин сможет использовать "метку смерти", что позволяет ударам игнорировать сопротивления и снижение урона от цели. Кроме того, у класса появится новая механика "Покушения" — мгновенно убивающая врага с определенным шансом и при соблюдении некоторых условий.

На 10-ом уровне ассасин становится “Мастером-ассасином”. Способности этого класса становятся еще опаснее и позволяют нанести смертельный удар, прежде чем цель успеет среагировать. Подробнее обо всех изменениях можно прочитать в официальном блоге разработчиков.

Улучшенный ассасин появится в Pathfinder: Wrath of the Righteous уже в обновлении 2.2, выход которого запланирован на 21 ноября вместе с релизом дополнения "Властелин Ничего".