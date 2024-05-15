Разработчики Pathfinder: Wrath of the Righteous поделились подробностями новых классов из дополнения "Танец масок"

Опубликована статья от разработчиках о новых архетипах в следующем дополнении «Танец масок». Это дополнение будет входить в сезонный абонемент 2.

Монах — Пьяный Мастер

Первый и самый долгожданный архетип, который мы добавили при генерации идей в наш список — это, разумеется, монах-пьяница, он же великолепный Пьяный Мастер. В нашей ролевой игре монахи часто используются как "танки" благодаря их мощным способностям на низких уровнях. Архетип Пьяный мастер позволяет чаще применять способности, тратящие очки ци, а также дает монаху специфические бонусы в зависимости от степени опьянения. Невероятно, но этот монах восстанавливает очки ци, выпивая алкогольные напитки, и чем выше уровень монаха, тем больше он может их накопить. А на высоких уровнях Пьяный Мастер получает способность вырабатывать алкоголь самостоятельно, что еще больше усиливает его боевые возможности. Нам думается, что командор, выбравший этот архетип, станет лучшим другом Сиилы и душой компании всех вечеринок! Повеселитесь на славу, но помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему кошельку!

Палач — Кровоискатель

Кровоискатель — это архетип, придуманный и разработанный нашим ведущим гейм-дизайнером, Андреем Сверкуновым. Когда Андрей размышлял о том, какой архетип добавить в игру, то обратил внимание на то, что все архетипы палача похожи друг на друга и добавлять еще один такой же, не имеет смысла. Тогда и возникла идея архетипа, вдохновленного аниме Vampire Hunter D. Кровоискатель — не совсем вампир, это обладатель проклятой линии крови, доступной только ему. Она наделяет его около вампирскими способностями. Он теряет таланты палача, взамен приобретая большой выбор из новых способностей. Эти способности тратят очки крови, а чтобы их накопить — совершайте критические удары укусами или высасывайте кровь из ближайших врагов в форме ворона. Сейте панику в рядах противников, меняя форму и набрасываясь с воздуха! Пируйте и наслаждайтесь реками крови, текущими во славу командора!

Бард — Чилексийская Дива

Этот архетип дает барду возможность играть более агрессивно за счет новых способностей выступления. Чилексийская дива виртуозно владеет своим голосом, усиливая союзников и заставляя лопнуть барабанные перепонки врагов - иногда даже одновременно! На пике своей карьеры она учится копировать знаменитый крик баньши, превращая тела врагов в увядающие оболочки самих себя. Поразите своим мастерством пения тех, кто вам близок и тех, кто еще ближе!

Скальд — Подстрекатель

Подстрекатель — разработанный нами архетип скальда, который использует оскорбления и насмешки, провоцируя врага забыть о защите и безрассудно напасть…только для того, чтобы ощутить кинжал, вонзенный в спину. Подстрекатель получает доступ к атаке исподтишка и способен улучшить ее с помощью продвинутых талантов плута. Более того, по мере развития уровня, этот архетип учится передавать эти возможности через вдохновленную ярость! Теперь вы точно можете быть уверены в том, что ваш командор и его компаньоны будут смеяться последними!

Воин — Титаноборец

Титаноборец способен использовать двуручное оружие в одной руке — и этим все сказано. С легкостью орудуя двумя громадными копьями\мечами\молотами (нужное подчеркнуть), этот воин вбивает врагов в пыль, нанося удары невероятной силы. Крушите своих врагов на пути к славе!

Инквизитор — Верный гримуару

Этот архетип отличается от оригинала от Paizo. Инквизитор всегда был чем-то средним между воином и заклинателем, и мы решили наградить игрока, использующего обе стороны своего персонажа. Инквизитор Верный гримуару получил уникальное оружие — тяжеленную священную книгу, которой он наставляет демонов на путь истинный. Верный гримуару способен зачаровывать свою священную книгу, подобно боевому жрецу. Поочередно комбинируя заклинания и удары, Верный гримуару усиливает и те, и другие. А его финальная способность позволяет мгновенно убить практически любого противника. Священная книга может стать грозным оружием в умелых руках, так что никогда не доверяйте ее в руки посторонним!"

«Танец масок» будет доступен 13 июня 2024 года отдельно или как часть Season Pass 2 для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG, а также macOS.