Состоялся релиз дополнения "Танец масок" для Pathfinder: Wrath of the Righteous

Студия Owlcat объявила о выходе нового дополнения "Танец масок" для игры Pathfinder: Wrath of the Righteous и представила трейлер посвященный дополнению. Оно уже доступно для покупки за 369 рублей.

“Танец масок” – это шестое и заключительное DLC в Season Pass 2, любовное послание рыцарю-командору и его яркой свите. Соберите всех компаньонов и возвращайтесь туда, где все началось – в город Кенабрес, разрушенный и отстроенный заново. Повеселитесь на городском фестивале, отпразднуйте свои победы, пообщайтесь с друзьями и любимыми, полюбуйтесь на фейерверк… И сорвите планы негодяев, задумавших испортить праздник!

Новое приключение, где вы отправитесь в Кенабрес и дальше, в крепость нового врага

Личные события для каждого из компаньонов – вы видели, как они сражаются, теперь посмотрите, как они проводят выходной

Новое свидание с каждым из романтических интересов

Арена в ином мире, где вы можете испытать себя в сражениях с воистину мифическими противниками

11 новых архетипов, новый тип оружия и возможность переключать хват у оружия с одноручного на двуручный

Полностью озвученные диалоги

Патч-ноут обновления получился действительно впечатляющим и объемным, из-за чего разработчикам даже пришлось разбить его на две части.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.