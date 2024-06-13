Состоялся релиз дополнения "Танец масок" для Pathfinder: Wrath of the Righteous

Студия Owlcat объявила о выходе нового дополнения "Танец масок" для игры Pathfinder: Wrath of the Righteous и представила трейлер посвященный дополнению. Оно уже доступно для покупки за 369 рублей.
“Танец масок” – это шестое и заключительное DLC в Season Pass 2, любовное послание рыцарю-командору и его яркой свите. Соберите всех компаньонов и возвращайтесь туда, где все началось – в город Кенабрес, разрушенный и отстроенный заново. Повеселитесь на городском фестивале, отпразднуйте свои победы, пообщайтесь с друзьями и любимыми, полюбуйтесь на фейерверк… И сорвите планы негодяев, задумавших испортить праздник!
- Новое приключение, где вы отправитесь в Кенабрес и дальше, в крепость нового врага
- Личные события для каждого из компаньонов – вы видели, как они сражаются, теперь посмотрите, как они проводят выходной
- Новое свидание с каждым из романтических интересов
- Арена в ином мире, где вы можете испытать себя в сражениях с воистину мифическими противниками
- 11 новых архетипов, новый тип оружия и возможность переключать хват у оружия с одноручного на двуручный
- Полностью озвученные диалоги
Патч-ноут обновления получился действительно впечатляющим и объемным, из-за чего разработчикам даже пришлось разбить его на две части.
Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Самое главное, что это финальное длс - теперь можно врываться на полное прохождение, что составит порядком сотни часов.
А ведь пока мальчики будут плакать и колоться об недо драгон эйдж, то настоящие мужчины пойдут в пасфайндер)
Настоящие мужы ее уже давно прошли всеми мификами))
Сейчас фанатам понравится DLC, продажи попрут и Owlcat решат сделать ещё и Season Pass 3
Думаю они щас настроится на warhammer.
11 новых архетипов... жесть. Когда-нибудь я пройду эту игру
Жесть, они все делают к ней контент, молодцы конечно.
Зашибезно!
вопрос от того кто сидел в бункере: Это последнее Season Pass? Больше не будут добавлять что либо? новых персов или еще что нить?
Никто не знает. Изначально ведь был всего один сезонный пропуск.
Надеюсь последняя.А то еще ждать не хочется.