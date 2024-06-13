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Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир
8.8 1 061 оценка

Состоялся релиз дополнения "Танец масок" для Pathfinder: Wrath of the Righteous

AceTheKing
Новости

Студия Owlcat объявила о выходе нового дополнения "Танец масок" для игры Pathfinder: Wrath of the Righteous и представила трейлер посвященный дополнению. Оно уже доступно для покупки за 369 рублей.

“Танец масок” – это шестое и заключительное DLC в Season Pass 2, любовное послание рыцарю-командору и его яркой свите. Соберите всех компаньонов и возвращайтесь туда, где все началось – в город Кенабрес, разрушенный и отстроенный заново. Повеселитесь на городском фестивале, отпразднуйте свои победы, пообщайтесь с друзьями и любимыми, полюбуйтесь на фейерверк… И сорвите планы негодяев, задумавших испортить праздник!

  • Новое приключение, где вы отправитесь в Кенабрес и дальше, в крепость нового врага
  • Личные события для каждого из компаньонов – вы видели, как они сражаются, теперь посмотрите, как они проводят выходной
  • Новое свидание с каждым из романтических интересов
  • Арена в ином мире, где вы можете испытать себя в сражениях с воистину мифическими противниками
  • 11 новых архетипов, новый тип оружия и возможность переключать хват у оружия с одноручного на двуручный
  • Полностью озвученные диалоги

Патч-ноут обновления получился действительно впечатляющим и объемным, из-за чего разработчикам даже пришлось разбить его на две части.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

36
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Самое главное, что это финальное длс - теперь можно врываться на полное прохождение, что составит порядком сотни часов.

А ведь пока мальчики будут плакать и колоться об недо драгон эйдж, то настоящие мужчины пойдут в пасфайндер)

8
nemsis94

Настоящие мужы ее уже давно прошли всеми мификами))

7
Artery Kaulitz
...это шестое и заключительное DLC в Season Pass 2...

Сейчас фанатам понравится DLC, продажи попрут и Owlcat решат сделать ещё и Season Pass 3

1
Xasan_06 Artery Kaulitz

Думаю они щас настроится на warhammer.

1
Wlados3d

11 новых архетипов... жесть. Когда-нибудь я пройду эту игру

8
Samson48

Жесть, они все делают к ней контент, молодцы конечно.

5
Tsssss

Зашибезно!

4
malars0

вопрос от того кто сидел в бункере: Это последнее Season Pass? Больше не будут добавлять что либо? новых персов или еще что нить?

0
Ardentis777

Никто не знает. Изначально ведь был всего один сезонный пропуск.

0
Xasan_06 Ardentis777

Надеюсь последняя.А то еще ждать не хочется.

0