Состоялся выход Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition со всеми дополнениями

Owlcat Games выпустила версию «Игра года» в дополнение к последнему обновлению для своей игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. В этой игре, на прохождение которой у вас уйдет около 150 часов, вы сможете выбрать из 25 классов и 160 архетипов, а также из 10 предлагаемых путей. Это еще не все, вы сможете завести друзей или пережить романтические ситуации с дюжиной компаньонов, однако вы не должны забывать, что ваши взаимодействия и решения влияют на то, что они думают о вас.

Мы рады сообщить, что вместе с последним обновлением контента 2.5.0 мы выпускаем Game of the Year Edition! Мы все еще будем работать над исправлением ошибок, и вы можете ожидать некоторых качественных улучшений игры в ближайшем будущем, но у нас нет планов добавлять новый контент.

Game of the Year Edition включает Pathfinder: Wrath of the Righteous и все дополнения. Теперь вы можете приобрести расширенное приключение одним нажатием кнопки.

Обратите внимание, что DLC Visitors from Morta не включено в Game of the Year Edition, но вы всегда можете добавить его в игру абсолютно бесплатно. Нет никаких различий между Game of the Year Edition и Enhanced Edition со всеми дополнениями, и все будущие обновления будут выпускаться одновременно для обоих изданий.