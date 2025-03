Создатели Pathfinder: Wrath of the Righteous поблагодарили сообщество и рассказали про тернистый путь разработки

Разработчики Owlcat Games на странице Pathfinder: Wrath of the Righteous в Steam поведали, каким долгим и странным было это путешествие. От выпуска Kingmaker до Wrath of the Righteous, DLC и Enhanced Edition, до последних обновлений Devil и Golden Dragon — это был долгий путь, который стоил каждого шага.

Поскольку разработка Wrath of the Righteous почти завершена, пришло время остановиться, сделать глубокий вдох и поразмыслить обо всем, чем было это путешествие. Достаточно сказать, что для нас, студии, это было таким же приключением, как и для вас, игроков. Поскольку эта глава нашей истории наконец-то подходит к концу, мы хотели поделиться тем, каково это — создавать этот волшебный мир вместе с нашими игроками.

Сообщество присутствовало с первых дней Pathfinder: Kingmaker на Kickstarter в 2017 году, обеспечивая разработчиков неугасающим энтузиазмом, бесчисленными разговорами и бесценными отзывами. Разработчики признают, что выпуск Kingmaker был бурным: команда переоценила свои возможности, а релиз был полон ошибок и технических проблем. Именно благодаря терпению и вере сообщества у Owlcat Games появился шанс восстановиться, извлечь уроки из своих ошибок и исправить то, что было сломано.

Если бы вы не дали нам кредит доверия тогда, мы, вероятно, никогда не были бы там, где мы сейчас. Спасибо вам. Мы никогда этого не забудем.

В 2020 году Owlcat Games объявили о Pathfinder: Wrath of the Righteous на Kickstarter. Кампания была принята очень тепло. Игроки были так взволнованы, что у Owlcat буквально закончились дополнительные цели, и им пришлось быстро придумать еще несколько, чтобы не отставать от хода кампании. В какой-то момент игрокам также пришлось проголосовать за любимую расу по своему выбору: крысолюди, кошатники или кицунэ, в игру добавят только одну. В конце концов, победили лисы.

Wrath of the Righteous вышла в сентябре 2021 года. Многие элементы во второй игре были в значительной степени созданы под влиянием отзывов сообщества, включая пошаговый режим, таймеры, менее раздражающих врагов, отмену эффектов заклинаний, возможность пропускать кат-сцены и многие, многие другие функции QoL.

Выпуск Wrath of the Righteous прошел более гладко, чем Kingmaker. Не совсем без технических проблем, но на этот раз мы были лучше подготовлены, и все было далеко не так катастрофично.