В Pathfinder: Wrath of the Righteous проходят бесплатные выходные

Pathfinder: Wrath of the Righteous заслужила право считаться одной из лучших ролевых игр последнего десятилетия. Основанная на Pathfinder: Kingmaker, она определяется как эпическая фэнтезийная ролевая игра, в которой нам предстоит отправиться в приключение эпических масштабов. Теперь игроки могут попробовать её бесплатно, но в течение ограниченного времени.

Owlcat Games запустила в Steam специальное предложение, благодаря которому вы можете опробовать Pathfinder: Wrath of the Righteous — Enhanced Edition. С сегодняшнего дня и до 18 декабря, 21:00 по московскому времени, игроки могут бесплатно получить доступ к базовой игре Pathfinder: Wrath of the Righteous в Steam. До 21 декабря также действует большая скидка в 75%.