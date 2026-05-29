Экшен Pathogenesis: Overcome получил крупное обновление - авторы продолжают "пинать полуживое тело" своей игры

Вышло второе крупное обновление в этом году для отечественного ролевого экшена Pathogenesis: Overcome. Игроки заскучали следя за проектом, ведь ранний доступ начался с 5-го сентября 2023 года, а заявление "не более 2 лет" порядком устарело. Некоторые стали пророчить смерть проекту, так как разработка идёт слишком медленно. Но разработчик не бросает игру и старается идти дальше. На данном этапе ключевой задачей для проекта является добавление полноценного сюжета и квестов. Однако, поскольку система миссий в игре тесно завязана почти на все ключевые механики - от боевой системы и инвентаря до взаимодействия с миром и сохранений, - автор принял решение сначала закрыть накопившиеся задачи по этим направлениям.

Текущий билд и несколько последующих обновлений будут полностью посвящены улучшению игрового процесса, исправлениям и подготовке технической базы для полноценного прохождения. Только после этого начнется масштабная работа над сюжетом, диалогами, квестов и улучшению ИИ. Конечная цель текущего этапа разработки - создание полноценной демоверсии в пределах одной игровой локации.

Возвращение локализации и новый режим камеры

Одним из главных нововведений этого патча стало возвращение поддержки нескольких языков. Локализация снова доступна для русского, английского, немецкого, французского, итальянского, японского, корейского, португальского (бразильского) и китайского (упрощенного) языков. Перевод коснулся интерфейса, настроек, элементов управления, подсказок и других внутриигровых текстов. Автор отметил, что переводил своими силами.

«Переводил как мог: со словарем, упорством и верой в лучшее».

Поэтому тексты еще будут улучшаться, и создатель проекта попросил игроков присылать правки, если они заметят ошибки или странные формулировки.

Также в игру добавили новый режим камеры (Camera Follow Mode). При его включении камера автоматически следует за направлением движения персонажа. Этот режим создан для тех, кому привычна классическая привязка камеры к герою. Переключиться на него можно по умолчанию клавишей Tab, при этом старый вариант управления и камеры тоже остается доступен.

Износ оружия, новый гранатомет и механики игрового мира

Оружейная система получила заметное расширение. Теперь у огнестрельного оружия появились новые параметры: надежность, ресурс и чистота. В игру добавлены ремкомплекты и наборы для чистки. Игрокам придется тщательнее следить за состоянием своего арсенала, так как низкая чистота и выработанный ресурс оружия будут напрямую влиять на вероятность возникновения осечек и неполадок при стрельбе.

Кроме того, в арсенал добавили новое оружие - советский шестизарядный 40-мм ручной гранатомет РГ- 6 с боеприпасами ВОГ- 25. Для него настроили отдельную логику стрельбы, баллистическую траекторию полета гранаты и систему взведения снаряда после выстрела для безопасного ведения боя на ближних дистанциях. На расстоянии взрыв наносит массированный урон в зоне поражения, а при стрельбе в упор граната наносит прямой физический урон. Использовать РГ-6 в бою теперь могут и компьютерные противники.

Помимо этого, разработчик внедрил важные базовые системы, которые позволят игрокам дольше оставаться в игре и повторно исследовать локации:

Восстановление численности персонажей: погибшие противники теперь могут появляться заново в мире спустя 24 - 72 часа внутриигрового времени. В будущем это поможет наполнять локации и создавать новые игровые сценарии.

Обновление предметов: специальные контейнеры в мире игры будут заново наполняться припасами и полезными вещами через те же 24 - 72 игровых часа.

Инвентарь, экипировка и скрытность

Взаимодействие с инвентарем и интерфейсом сделали более понятным и удобным. Одинаковые предметы в отсеках теперь визуально группируются, а снаряжение оружия и магазинов патронами теперь происходит не мгновенно, а требует времени. Также были улучшены всплывающие подсказки для предметов и отображение характеристик при их сравнении.

Разработчики продолжают развивать системы, связанные со скрытностью и выживанием. Были доработаны параметры, влияющие на поведение героя: заметность, шумность движений, комфорт экипировки, а также влияние одежды на расход ресурсов. Одежда и броня теперь станут частью игрового выбора - более тяжелое и шумное снаряжение даст защиту и вместимость, но получит свои минусы, в то время как легкие вещи пригодятся для разведки и скрытного перемещения.

Оптимизация, сохранения и технические улучшения

Чтобы игра работала стабильно и не теряла производительность после масштабных сражений, была добавлена автоматическая система очистки игрового мира от временных объектов. Теперь со временем с локаций будут исчезать тела погибших противников, их выпавшее оружие, сбитые элементы экипировки и следы крови.

Большая работа была проведена над сохранением и загрузкой новых систем. Разработчик исправил восстановление респавна персонажей и предметов после загрузки, корректную работу спавнеров на больших картах, а также стабильность очистки мира после сохранения.

Итоги патча и планы на будущее

С выходом этого обновления разработчик закрывает огромный массив скрытых задач, связанных с внутренними геймплейными системами. Это важный шаг, без которого двигаться дальше было просто невозможно.

Сейчас команда полностью переключается на доработку поведения искусственного интеллекта и компьютерных противников, развитие системы миссий, а также на долгожданное наполнение игры квестами, сюжетом и диалогами. Конечный ориентир для создателей на данный момент - собрать полноценную демонстрационную версию проекта в границах одной локации.

В заключение автор выразил благодарность всем неравнодушным игрокам, которые продолжают активно следить за игрой, тестировать свежие билды, писать честные отзывы и помогать в поиске багов. Несмотря на то, что впереди еще гигантский объем работы, проект шаг за шагом движется к финальному результату.

Я как автор поста так же хочу добавить видео 4-ёх месячной давности, для тех, кто вообще забыл, что такой проект существует или вообще не знал. А то на ПГ нет вообще свежих видео по этой игре. Ну и чтобы показать скрупулёзность разработчиков в создании геймплейных механик. Да, долго, но выглядит проект круто)! И хочется, чтобы он всё же добрался до релиза. Как писали разработчики: c сюжетом, диалогами, заданиями и полноценной ролевой системой.