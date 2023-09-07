На ПК вышла хардкорная ролевая игра Pathogenesis: Overcome, действия которой разворачиваются в России ©

В бескрайнем каталоге игр цифрового магазина Steam состоялся выход действительно интересного проекта от независимой команды разработчиков из студии 269th Lab Games Softworks. По программе раннего доступа они выпустили амбициозную хардкорную экшен-RPG под названием Pathogenesis: Overcome. Главным местом действия игры станет постапокалиптическая Россия, которая, как и весь мир, пострадала от опасного зомби-вируса.

События Pathogenesis: Overcome разворачиваются от лица одного из выживших в Ленинградской области. Страшная эпидемия разрушила мировой порядок и превратила половину человечества в кровожадных монстров, а оставшихся выживших вряд ли можно назвать дружелюбными. В ходе игры вам предстоит проявить свои навыки смекалки и планирования, поскольку один неверный шаг или поступок может привести к неминуемой смерти.

Разработчики проекта сделали основной упор в Pathogenesis: Overcome на сложный игровой процесс, который сочетает в себе множество механик. Игрокам нужно будет отслеживать состояние своего героя и окружения, которое может быть вашим врагом и союзником в зависимости от сложившейся ситуации.

Авторы проекта за время раннего доступа планируют завершить разработку всех основных систем игры. В полной версии игры будет реализован полноценный сюжетный режим с второстепенными заданиями и разными персонажами, а также глобальная карта со множеством локаций.