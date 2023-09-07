На ПК вышла хардкорная ролевая игра Pathogenesis: Overcome, действия которой разворачиваются в России

В бескрайнем каталоге игр цифрового магазина Steam состоялся выход действительно интересного проекта от независимой команды разработчиков из студии 269th Lab Games Softworks. По программе раннего доступа они выпустили амбициозную хардкорную экшен-RPG под названием Pathogenesis: Overcome. Главным местом действия игры станет постапокалиптическая Россия, которая, как и весь мир, пострадала от опасного зомби-вируса.
События Pathogenesis: Overcome разворачиваются от лица одного из выживших в Ленинградской области. Страшная эпидемия разрушила мировой порядок и превратила половину человечества в кровожадных монстров, а оставшихся выживших вряд ли можно назвать дружелюбными. В ходе игры вам предстоит проявить свои навыки смекалки и планирования, поскольку один неверный шаг или поступок может привести к неминуемой смерти.
Разработчики проекта сделали основной упор в Pathogenesis: Overcome на сложный игровой процесс, который сочетает в себе множество механик. Игрокам нужно будет отслеживать состояние своего героя и окружения, которое может быть вашим врагом и союзником в зависимости от сложившейся ситуации.
Авторы проекта за время раннего доступа планируют завершить разработку всех основных систем игры. В полной версии игры будет реализован полноценный сюжетный режим с второстепенными заданиями и разными персонажами, а также глобальная карта со множеством локаций.
Можно сразу на помойку выкидывать.
так надо интересных зомби придумывать.
инди-разрабы, ловите идею: зомби женщины пытаются совокупиться с живыми мужчинами, а зомби мужчины сбиваются в стаи и строят непонятные конструкции.
никакой агрессии, только похоть и созидание.
Вот ты сейчас описал Fallout 4 с порномодами. И похоть с зомби, и строительство непонятных конструкций
Ну сыровато выглядит, но я бы попробовал после полноценного релиза. Не стоит заранее проект хоронить. Тем более проект в Российской локации.
А что, выглядит неплохо!
Не судьба было её сделать от третьего лица хотя бы? - тогда была интересна многим.
Цэ мерзость