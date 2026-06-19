Pathogenesis: Overcome получила обновление 0.2441 с комплексной системой ручных гранат и улучшение ИИ по этому поводу

Соло-разработчик представил свежее контентное обновление под номером 0.2441 для своей сюжетной экшен-RPG. Автор планировал сразу заняться сюжетной линией, однако принял решение сначала расширить боевой арсенал. Главным нововведением апдейта стала комплексная система ручных гранат, которая заметно прибавила экшена местным сражениям.

В игру добавлены:

РГД-5 — наступательная осколочная граната.

Ф-1 — оборонительная осколочная граната.

РГН — наступательная осколочная граната ударного действия.

РГО — оборонительная осколочная граната ударного действия.

Заря — нелетальная светошумовая граната.

Каждая из новинок обладает собственным эффективным радиусом поражения. Разработчик подчёркивает, что оборонительные версии имеют огромный разлёт осколков, поэтому бросать их строго рекомендуется из-за надёжного укрытия. И в случае опасности геймерам теперь стоит падать на землю для снижения полученного урона.

Использование взрывчатки потребует от игроков внимательного менеджмента инвентаря, ведь гранаты необходимо вручную назначать в специальные слоты. Достать их напрямую из рюкзака не получится — они должны лежать исключительно в карманах или подсумках. Механика броска поддерживает свободное прицеливание с зажатой клавишей Ctrl.

Искусственный интеллект врагов также подвергся масштабной модернизации и научился активно применять новые предметы в бою. Компьютерные противники обучены моментально реагировать на прилетевшую угрозу: они стараются оперативно покинуть опасную зону, спрятаться или лечь на землю. Найти дефицитные боеприпасы можно на трупах поверженных врагов.

На текущий момент разработчик возвращается к созданию полноценного сюжета, квестов и дальнейшему расширению возможностей ИИ. Автор планирует выпускать патчи по мере готовности систем, однако предупредил о возможных паузах из-за высокой сложности. Помимо этого, в текущей сборке была исправлена французская локализация и устранены ошибки.