Хотфикс для Pathologic 3 исправляет ошибки сброса заданий в больнице

Новый хотфикс для Pathologic 3 содержит исправления, направленные на стабильность заданий, согласованность сюжета и проблемы с интерфейсом. Обновление в первую очередь устраняет критическую проблему, из-за которой задания в больнице некорректно сбрасывались, обеспечивая их корректный перезапуск без ошибок.

Помимо исправлений заданий, хотфикс устраняет несколько необычных проблем, включая неправильное перемещение NPC, повторяющиеся срабатывания диалогов и несоответствия в пользовательском интерфейсе. Эти корректировки призваны улучшить общий ход игры и уменьшить отвлекающие факторы во время прохождения сюжета.

Примечания к патчу

Исправления заданий

Исправлены ошибки сброса заданий в больнице, обеспечив их корректный перезапуск без ошибок, в соответствии со всеми остальными заданиями.

Исправлено удаление диалога в одном из последних заданий игры, что восстановило корректный ход сюжета.

Исправления NPC и диалогов

Исправлена ​​ошибка, из-за которой пациент Василий мог телепортироваться на балкон театра.

Отключены повторяющиеся диалоги с ополченцами на улице Люричева, чтобы предотвратить непреднамеренное повторение.

Обновления пользовательского интерфейса

Заменены несколько некорректных или устаревших значков.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой выбранные симптомы для здоровых органов могли быть удалены в планшете после микроскопического исследования.

Pathologic 3 вышла 9 января 2026 года и доступна на ПК в Steam и на PlayStation 5, а версия для Xbox Series X|S запланирована на 23 января 2026 года.