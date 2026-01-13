Хотфикс для Pathologic 3 исправляет ошибки сброса заданий в больнице

Новый хотфикс для Pathologic 3 содержит исправления, направленные на стабильность заданий, согласованность сюжета и проблемы с интерфейсом. Обновление в первую очередь устраняет критическую проблему, из-за которой задания в больнице некорректно сбрасывались, обеспечивая их корректный перезапуск без ошибок.
Помимо исправлений заданий, хотфикс устраняет несколько необычных проблем, включая неправильное перемещение NPC, повторяющиеся срабатывания диалогов и несоответствия в пользовательском интерфейсе. Эти корректировки призваны улучшить общий ход игры и уменьшить отвлекающие факторы во время прохождения сюжета.
Примечания к патчу
Исправления заданий
- Исправлены ошибки сброса заданий в больнице, обеспечив их корректный перезапуск без ошибок, в соответствии со всеми остальными заданиями.
- Исправлено удаление диалога в одном из последних заданий игры, что восстановило корректный ход сюжета.
Исправления NPC и диалогов
- Исправлена ошибка, из-за которой пациент Василий мог телепортироваться на балкон театра.
- Отключены повторяющиеся диалоги с ополченцами на улице Люричева, чтобы предотвратить непреднамеренное повторение.
Обновления пользовательского интерфейса
- Заменены несколько некорректных или устаревших значков.
- Исправлена ошибка, из-за которой выбранные симптомы для здоровых органов могли быть удалены в планшете после микроскопического исследования.
Pathologic 3 вышла 9 января 2026 года и доступна на ПК в Steam и на PlayStation 5, а версия для Xbox Series X|S запланирована на 23 января 2026 года.