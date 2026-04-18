Издатель Pathologic 3 рассказал об успешном релизе игры и рекордном онлайне

Представитель издательства HypeTrain Digital Иван Белоусов поделился подробностями о запуске психологического хоррора Pathologic 3 от студии Ice-Pick Lodge. По его словам, релиз проекта прошел успешно, а итоговые результаты полностью удовлетворили авторов.

Важной целью при разработке стало привлечение массовой аудитории. Создатели стремились сделать порог входа проще для новых пользователей, сохранив интерес для фанатов прошлых частей. Данная стратегия сработала, так как пиковый онлайн 3 части оказался в 2 раза выше показателей Pathologic 2. Согласно открытой статистике, максимальное количество игроков в сети достигло отметки в 3296 человек. Белоусов отметил, что геймплейно в новый проект играть заметно легче, хотя он все равно сохраняет свой культовый нишевый статус.

Масштабы хоррора значительно выросли в процессе создания. Итоговое количество слов в сценарии увеличилось в 2 раза по сравнению с изначальными планами команды, превысив объемы романа Война и мир. Сроки разработки были сжатыми, а тестирование продолжалось вплоть до самого выхода, но авторам удалось удержать высокую оценку качества. Сейчас создатели продолжают активно выпускать патчи, чтобы сделать техническое состояние Pathologic 3 максимально отполированным.