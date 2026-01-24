Pathologic 3 добралась до Xbox Series X|S

Компания HypeTrain Digital объявила в эту пятницу, 23 января, о выходе Pathologic 3 на Xbox Series X|S. Релиз на консолях Microsoft последовал за появлением игры на ПК (в Steam) и PlayStation 5 ранее в этом месяце.

По словам издателя, версия Pathologic 3 расширяет своё присутствие на разных платформах, позволяя новым игрокам получить доступ к последней главе сюжетно-ориентированной RPG в жанре психологического хоррора.

Игра представляет собой опыт, основанный на выборе и последствиях, в котором игрок выступает в роли Даниила Данковского, врача и исследователя, возвращающегося в изолированный город, чтобы попытаться сдержать смертельную эпидемию. Кампания разворачивается в течение 12 дней, в течение которых принятые решения напрямую влияют на судьбу местного населения и развитие сюжета.

С момента выхода на предыдущих платформах Pathologic 3 получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. На Metacritic игра имеет средний балл 82, а в Steam она может похвастаться рейтингом «Очень положительно», основанным на более чем 1480 отзывах пользователей.